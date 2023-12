Dinamo, in Europa porta chiusa  

Nelle ultime tre stagioni Sassari è finita ai margini dell'Europa. Ha solo una possibilità per dimostrare di essere ancora competitiva in Champions: battere i polacchi dello Stettino mercoledì 20 al PalaSerradimigni. Solo così potrà almeno agguantare lo spareggio dei playin che mette a confronto la seconda di un girone con la terza di un altro raggruppamento, in una sfida al meglio delle tre partite con eventuale bella in casa di chi è arrivato secondo.

Il bilancio

Nelle ultime tre stagioni appena 4 vittorie in 17 gare. Nella Champions Fiba dell'anno scorso e nel 2021/22 i biancoblù non hanno mai superato la fase a gironi. Delle 13 sconfitte ben 9 sono maturate con scarti in doppia cifra e 5 di queste dal -20 in su. Al contrario, delle 4 vittorie nessuna è andata oltre i 10 punti di vantaggio.

Il rovescio subito martedì notte ad Atene contro l'Aek per 110-79 non è quello con il divario più cospicuo, perché due anni fa sul campo del Prometey finì 89-56. Curiosità: nella squadra ucraina giocavano sia il centro Bilan che poi con lo scoppio della guerra russa ritornò a Sassari sollevandone le sorti in campionato, sia il play-guardia Dowe, fondamentale per i risultati del campionato scorso. È vero che da tre stagioni a questa parte l'avvio è sempre in salita a causa di infortuni e qualche straniero sbagliato, ma restare fuori anche quest'anno sarebbe la conferma di oggettive difficoltà ad allestire una squadra capace di figurare bene sia sul suolo nazionale sia su quello europeo.

Whittaker e Diop

Giocare senza un play straniero e senza il migliore italiano è chiedere un extra sforzo alla squadra. Il rientro di Diop potrebbe avvenire in tempo per la gara casalinga con Brindisi del 17 dicembre, mentre il centro sarà ancora assente domenica sul campo della capolista Brescia. Non va dimenticato il flop dell'arrivo di Taylor Smith, centro ex Verona atterrato un mese fa a Sassari e ripartito subito perché non ancora recuperato dall'operazione al tendine rotuleo di un ginocchio. Mistero poi sulle condizioni del play Whittaker, influenzato per due settimane, riapparso in panchina contro Milano e non utilizzato neppure ad Atene. Il fatto che senza di lui il Banco abbia 2/2 in campionato e abbia vinto le altre due gare con un suo apporto minimo (1/5 al tiro contro Treviso e 1/10 contro Trento) è un dato abbastanza eloquente sulle grandi difficoltà di inserimento di Whittaker nel gioco della squadra di Bucchi.

Delle due l'una: o il Banco ha difficoltà a trovare un altro play più adatto e quindi vuole recuperare psicologicamente l'americano, oppure non può fare operazioni se prima non trova una sistemazione a Whittaker.

