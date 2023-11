Dinamo in crisi, ritiro a Nuoro per scacciarla 

Sassari. La Dinamo ha il “diritto” di incappare in una stagione storta dopo 13 campionati in cui solo Milano ha fatto meglio per continuità di risultati. Allo stesso tempo la Dinamo ha anche il “dovere” di provare ad aggiustare una stagione che oscilla tra anonimato e delusione, col rischio che un gruppo sfiduciato e con poco talento venga coinvolto nella lotta per la retrocessione. Come comunicato dalla società, da ieri la squadra è “in ritiro all'hotel Sandalia di Nuoro: qui il team potrà lavorare nella massima concentrazione e focalizzazione in vista dell'imminente doppio impegno di campionato con Scafati e Milano”.

I precedenti

È la terza volta sotto la gestione Sardara che i biancoblù vanno in ritiro. Nel 2016 con Pasquini nel doppio ruolo di coach e gm la squadra venne inviata al Geovillage di Olbia durante il Natale. Risultato: arrivò il centro Gani Lawal al posto di Olaseni e furono 5 vittorie di fila. Due anni fa il ritiro venne fatto a Sorso poco prima di metà novembre: la Dinamo riuscì a battere il Ludwigsburg al PalaSerradimigni ma perse ancora in campionato e il coach Cavina venne esonerato con un bilancio di 3 vittorie nei primi otto turni. Ritornò Kruslin, arrivò il tecnico Piero Bucchi e per far svoltare la stagione furono ingaggiati il play-guardia Robinson e il centro Bilan, in fuga dagli ucraini del Prometej.

In arrivo Adams?

Dieci giorni di ritiro possono servire dal punto di vista mentale, ma la tecnica e le lacune restano. Ecco perché è più di un sospetto che la gara di domani in casa contro Scafati sarà l'ultima del play Whittaker. Non è l'unico sottotono rispetto alle aspettative estive, ma dal momento che il ridotto budget del Banco di Sardegna non consente tanti movimenti, ingaggiare un play che possa essere un leader può essere decisamente più produttivo che cambiare in altri ruoli. Il nome caldo è quello di Jalen Adams, combo-guard di 188cm in uscita dai turchi dell'Ankara (13 punti e 3 assist in Eurocup). Per il centro invece si attende il rientro di Diop, previsto prima di Natale.

