Dinamo in cerca di rivincita 

Carbonia. Secondo test in terra mineraria per la Dinamo Sassari, che stasera (alle 20) affronta il Peristeri al Palasport di Carbonia nella giornata conclusiva della “Miners Cup”. Si riparte dal 75-52 in favore dei greci che nella prima sfida, andata in scena venerdì, hanno domato in maniera piuttosto agevole un Banco volenteroso ma ancora troppo spuntato per dare battaglia fino in fondo.

Infermeria piena

Senza i lungodegenti Tyree, Charalampopoulos e Bendzius (oltre al nuovo innesto Alfonzo McKinney, atteso nell’Isola la prossima settimana), coach Bucchi - assente due giorni fa per presenziare alla riunione con gli arbitri organizzata dalla Legbasket - spera di riavere a disposizione almeno il lungo Diop, rimasto fermo per qualche giorno a causa di un affaticamento muscolare. Le sensazioni, però, non sono ancora delle migliori. Lo staff medico potrebbe scegliere di preservare anche Raspino, mentre sarà sicuramente della partita il play Cappelletti, reduce da un leggero problema alla spalla.

Dall’altra parte c’è un avversario al completo e già ben rodato, che punta a confermarsi come terza forza del campionato ellenico e a ben figurare in Champions League.

Gli obiettivi di Bucchi

Nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato, fissato per domenica prossima al PalaSerradimigni contro Napoli, la Dinamo darà il giusto peso al risultato. La priorità assoluta di Bucchi e del suo staff è evitare ulteriori guai fisici, confermando lo spirito di squadra combattivo emerso già più volte nel corso della pre season. Nonostante il -23 incassato alla sirena nel primo match, infatti, i sassaresi sono usciti confortati dalla capacità di reazione di fronte ai parziali avversari ma anche dalla buona vena di alcuni singoli. A cominciare dal pivot francese Gombauld, sempre nel vivo del gioco e autore di una doppia-doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Non solo: nello spot di ala forte continuano i progressi di Treier, responsabilizzato dal lungo ko accusato dal compagno di reparto Bendzius e stimolato dall’imminente arrivo di McKinney.

Il pubblico

La gara di oggi sarà soprattutto una festa per gli appassionati del Sulcis Iglesiente, presenti in buon numero già venerdì (almeno 700 spettatori) e desiderosi di far sentire ancora il loro calore ai “Giganti” biancoblù.

Il mito Spanoulis

E a fare il pieno di applausi è stato anche il tecnico del Peristeri Vassilis Spanoulis: una vera leggenda del basket europeo, capace, da giocatore, di segnalarsi come miglior realizzatore di sempre dell’Eurolega.



RIPRODUZIONE RISERVATA