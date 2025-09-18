Dinamo in campo nel quadrangolare da oggi a Trento 

Stasera alle 20 la Dinamo maschile gioca a Trento contro la Dolomiti Energia per il Memorial Gianni Brusinelli. Le altre due squadre sono la neopromossa Udine, dove è andato l'ex capitano biancoblù Eimantas Bendzius e il Trapani per il quale ha firmato il play Alessandro Cappelletti. Il coach Bulleri commenta: «Un bel banco di prova perché affrontiamo avversarie che incontreremo poi in campionato».

EuroCup Women

Fa già sul serio invece la nuovissima Dinamo Women che ha debuttato con colpaccio a Salonicco nei preliminari della EuroCup femminile. La squadra del coach Paolo Citrini espugna il campo del Panathlitikos Sykeon: 56-72 il finale. Una vittoria beneaugurante in vista della gara di mercoledì al PalaSerradimigni, in cui a Carangelo e compagne basterà anche perdere con scarto non superiore ai 15 punti per accedere alla fase a gironi.

Coach Citrini parte con il quintetto formato da Carangelo, Bortos, Richards, Pondexter e Treffers. Buono l'avvio della squadra sassarese che colpisce in contropiede e va anche a +8 con la tripla di Carangelo e canestro di Treffers (inarrestabile in entrata) che nel primo quarto mette a segno 7 punti. Nel secondo quarto le padrone di casa provano ad avvicinarsi ma le ricaccia indietro una tripla di Sammartino in transizione. E nel finale della seconda frazione Spinelli aumenta il distacco: 22-33 al riposo. Vantaggio che la Dinamo Women dilata in un terzo quarto dove riesce nuovamente a correre, sfruttando anche il dinamismo di ali e lunghe: +19 al 25'. Il Panathlitikos prova il recupero trascinata da Ramson ma non scende mai sotto la doppia cifra. Nell'ultima frazione la formazione di Citrini controlla senza troppi patemi, garantendosi un buon divario in vista del ritorno. Da segnalare i 10 rimbalzi di Spinelli e Richards.

Panathlitikos Sykeo n : Ramson 24, James 14, Mantzou, Kofina, Vigka ne, Gerostergiou 4, Vasilieou ne, Alexandri 4, Geldof 8, Syrpa 2.All. Mystiliadis.

Banco di Sardegna SS : Sammartino 6, Richards 10, Moro ne, Carangelo 11, Trozzola, Spinelli 6, Poindexter 14, Boros 7, Treffers 18, Turel. All. Citrini.

Parziali : 13-17, 22-33; 40-52.

