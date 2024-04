Dinamo in caduta: senza Gentile soltanto sconfitte 

Sassari. È come fosse tornata alla casella del via, ma senza l'entusiasmo della matricola. Soltanto una volta la Dinamo aveva 24 punti a tre giornate dal termine: nel primo campionato di serie A, 2010/11. Fece 3/3 nelle ultime gare battendo - combinazione - Varese al PalaSerradimigni, replicando poi in casa contro la capolista Siena (che di punti ne aveva 50, mica 40 come Brescia) ed espugnando Cremona. Chiuse a quota 30 e la classifica avulsa la premiò.

Playoff ancora fattibili dunque per la squadra di Markovic? La matematica dice di sì, ma le ultime due sconfitte raccontano di un gruppo che non ha l'entusiasmo di chi debuttava nella massima serie. In casa contro Pesaro e a Napoli la difesa è tornata a maglie larghe: 96 punti incassati per mano della squadra di Sacchetti, 88 dai campani. Non solo, a Napoli, più ancora che contro Pesaro, si è giocato meno di squadra e con poca concentrazione nel secondo tempo.

Il buco lasciato da Gentile

Solo sconfitte da quando è andato via il capitano Stefano Gentile, a Trapani, in A2. La cessione del play-guardia di Maddaloni sarà stata anche una maniera per accontentare il giocatore e liberarsi di un contratto che lo legava al Banco sino al 2025, ma ha prodotto due effetti negativi. Il primo è tecnico: una guardia in meno nelle rotazioni e soprattutto contro Napoli si è visto quanto ha pesato la serata storta di Tyree e quella appena sufficiente di Cappelletti, col solo Jefferson a spingere nel reparto piccoli. Il secondo è motivazionale: non è stato certo un segnale incoraggiante per il gruppo in vista della dirittura finale dove la Dinamo è chiamata a giocarsi tutto.

Scontri diretti negativi

Con le sue sole forze la Dinamo ha chances ridottissime anche qualora faccia l' en plein contro Varese, Scafati e Reggio Emilia. In caso di arrivo a parimerito con due o tre più avversarie è penalizzata dagli 0-2 con Tortona e Napoli, dal saldo punti negativo con Trento (-4) e ha perso pure l'andata contro Reggio Emilia (-18). L'unico vantaggio è su Pistoia: una vittoria a testa ma +33. Significa che per acciuffare i playoff deve contare su tante disgrazie altrui (Tortona e Napoli che fanno solo 1/3) oltre che sui propri meriti.

RIPRODUZIONE RISERVATA