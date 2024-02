Dinamo, impara a viaggiare 

Sassari. La salvezza tranquilla e le speranze di playoff passano dal rendimento in trasferta. L'arrivo di un nuovo straniero passa dalla gara di Tortona e anche dalla data di rientro dell'ala Bendzius.

Salvezza e mentalità

Messo un mattone importante per restare in serie A con la vittoria su Cremona che mantiene la Dinamo a +6 da Treviso e Pesaro e a +8 dal fanalino di coda Brindisi, ora il coach Markovic deve riuscire nell'impresa più difficile: ottenere un cambio di mentalità lontano dal palaSerradimigni. Le trasferte italiane finora sono state indigeste: otto sconfitte e una sola vittoria, 79-69 a Pesaro, formazione in crisi che ha chiamato poi l'ex biancoblù Meo Sacchetti.

Mal di trasferta

E non solo sono state otto sconfitte esterne, ma anche con passivi pericolosi contro le concorrenti dirette. Basti ricordare il -7 di Treviso che ha consegnato la differenza canestri all'avversaria, il -12 a Cremona che non è stato possibile ribaltare domenica con una vittoria di sole 6 lunghezze (86-80). Anche il -11 rimediato a Varese è scarto tosto da recuperare.

Del resto finora Gentile e compagni hanno proposto lontano dall'isola il peggiore attacco della serie A: appena 69 punti di media. Solo Brindisi ha cifre così sconfortanti e non a caso è ultima. Eppure non ci sono altre vie, perché sperare solo nelle vittorie casalinghe sarebbe rischioso, tanto più che a Sassari devono arrivare Bologna, Brescia e una insidiosa Reggio Emilia.

In trasferta invece ci sono gare decisive, soprattutto quella di Brindisi, ma anche contro Tortona, Trento e Scafati dove in palio ci sono punti che valgono sia in ottica salvezza sia in ottica playoff scudetto.

Mercato

La partita di Tortona sarà fondamentale per un ritorno sul mercato che appare inevitabile, considerato che pure il nuovo tecnico Markovic ha utilizzato poco McKinnie: 7’ contro i 10 di Treier contro Cremona, 11’ a Milano. C'è da dire che molto dipende dalla data di rientro dell'ala Bendzius. Se il lituano può giocare almeno da fine marzo (il 30 match a Brindisi la sestultima giornata) la società potrebbe anche restare ferma qualora non trovi un giocatore utile al gruppo e soprattutto l'accordo per una transazione sul contratto con l'americano McKinnie. Bisogna capire poi che tipo di ala voglia Markovic, se un americano muscolare che dia fisicità nei pressi dell'area e garantisca anche rimbalzi, o uno slavo più duttile tecnicamente e soprattutto tatticamente. A prescindere dall'operazione di mercato, avere Bendzius almeno per le ultime gare e disporre di sette stranieri (uno andrà in tribuna) è una bella garanzia.

RIPRODUZIONE RISERVATA