Banco di Sardegna SS : Carangelo 13, Gustavsson 29, Makurat 12, Thomas 6, Holmes 15, Toffolo 6, Ciavarella 2, Mazza ne, Arioli ne, Martinez ne. All. Restivo.

E-Work Faenza : Franceschel- li, Kunaiyi 32, Moroni 4, Cupido 2, Policari 5, Georgieva, Hinriksdottir 12, Baldi 3, Egwoh ne, Davis 10, Campisano 2. All. Ballardini.

Faenza 70

Dinamo Sassari 83

Parziali : 16-19; 34-39; 54-63.

Nel 2023 è imbattibile la Dinamo. Fa il colpaccio anche a Faenza (83-70) soffrendo meno che all'andata, quando fu costretta a ricorrere al supplementare. La sesta vittoria di fila puntella il quarto posto della formazione di Restivo nei playoff scudetto, resi certi con grande anticipo.

La squadra sassarese ha ingaggiato un duello duro sia sul piano fisico, sia su quello mentale contro un'avversaria che soltanto nell'ultima frazione si è fatta staccare con divario in doppia cifra. Strepitoso il duello dentro l'area e dintorni: la potenza della nigeriana Kunaiyi (32 punti e 21 rimbalzi) contro la tecnica e l'intelligenza della svedese Gustavsson che con 29 punti, 12 rimbalzi e 4 assist è stata la più efficace nella Dinamo. Da segnalare anche la prova a tutto tondo della Makurat: 12 punti, 8 rimbalzi e 9 assist per una tripla doppia sfiorata. La Holmes, gravata di falli, ha giocato appena 20’, ma realizzato 15 punti.

Gara molto equilibrata per 23-24 minuti, quando Faenza, quasi sempre sotto di due-tre canestri, è riuscita a pareggiare 39-39. Gustavsson e Makurat hanno spinto le compagne assieme al play Carangelo per un nuovo allungo e questa volta alla fine della terza frazione si è capito che la Dinamo aveva la gara in mano: +9.

