Dinamo, il timone a Sartori 

Sassari. Da un play spagnolo a un'ala italiana. Saltato in dirittura d'arrivo l'ingaggio di Pedro Llompart, che aveva lasciato Napoli, la Dinamo ha messo sotto contratto Mauro Sartori, classe 1970, negli ultimi 12 anni direttore sportivo e responsabile scouting della Reyer Venezia. La società sassarese ha specificato che «si occuperà della direzione sportiva delle squadre maschili e femminili e del settore giovanile». Non una novità per Sartori, visto che Venezia ha anche una fortissima formazione femminile, che negli ultimi anni ha vinto 2 scudetti e due Supercoppe, e un ottimo settore giovanile che ha collezionato una decina di titoli italiani.

Il profilo

Originario di Conegliano Veneto, classe 1970, Sartori è stato un'ala dal buon fisico e ottimo tiro da tre punti. Ha indossato le maglie di Trieste, Verona, Udine, Siena, Roseto e Teramo nonché di Venezia dove poi è rimasto come dirigente. Dal 2013 a oggi ha conquistato lo scudetto nel 2017 e 2019, la Coppa Italia nel 2020 e la Fiba Europe Cup 2018. Come trofei quindi è quasi alla pari con Federico Pasquini (andato a Treviso) che ha uno scudetto in meno ma tre coppe nazionali in più. Il comunicato recita: «Tutto il mondo Dinamo accoglie con entusiasmo un professionista di esperienza riconosciuta, che arricchirà il club con le sue competenze, la sua visione e la profonda conoscenza del basket italiano e internazionale. A lui va il nostro caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro per questa nuova avventura in biancoblù».

Mercato e Coppe

La Dinamo ha confermato per ora l'alapivot Thomas, il centro Vincini e l'ala piccola Veronesi. Sono sotto contratto anche la guardia-ala Tambone (potrebbe andar via) e l'alapivot Udom (da verificarne le condizioni fisiche dopo quasi nove mesi di stop) mentre il play Cappelletti, in scadenza di contratto, ha diversi estimatori ma finora non c'è una trattativa avanzata con qualche club.

Sartori e il coach Bulleri dovranno decidere poi se provare a trattenere almeno uno tra il play Weber, il play-guardia Bibbins, l'esterno Fobbs e l'ala Bendzius. Sicuri partenti il centro Halilovic e il lungo Renfro. Sul mercato si cercano un lungo di buona presenza fisica e una guardia realizzatrice, più almeno un play dato che è praticamente impossibile confermare il terzetto Bibbins-Weber-Cappelletti. La Dinamo ha intenzione di giocarsi la carta delle qualificazioni alla Champions League, ma in caso di mancato accesso potrebbe rinunciare alla Europe Cup, coppa europea con più costi che vantaggi.

