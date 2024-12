Dinamo, il tassello mancante 

Sassari. Manca ancora una vittoria in trasferta, manca un “colpaccio” contro una delle grandi. La Dinamo ha il dovere morale di provarci questo pomeriggio al PalaTaliercio (inizio alle 16.40) contro una Reyer Venezia che vale molto più della classifica attuale. Per dare un'idea della lunghezza d'organico di Venezia basti dire che nonostante l'assenza di due stranieri (Munford e McGruder) e del naturalizzato Fernandez (ex biancoblù), coach Spajia può schierare ugualmente sei stranieri e un passaportato , l'ala Janelidze, georgiano di nascita visto a Cagliari ai tempi della A2. Invece le assenze del Banco, Sokolowski e Udom, vanno compensate semplicemente aumentando il minutaggio degli altri: Veronesi e Tambone nei ruoli esterni, Vincini da pivot quando Renfro scala da “4”. I migliori tra i padroni di casa sono il centro Kabengele che va in doppia doppia (14 punti e 12,5 rimbalzi) e il play Ennis (11 punti e 7 assist). Ben cinque giocatori oscillano tra i 7 e 10 punti.

Precedenti

Le sfide sono già 54 con Sassari in leggero vantaggio per vittorie 29 a 25. L'ultima è stata proprio il colpaccio del campionato scorso per 78-71 con ottima prova dei due pivot: 22 punti per Gombauld, 12 per Diop che ovviarono a una serata disastrosa nel tiro da tre punti, appena 4/21. Nella Reyer prove sottotono sia del sassarese Marco Spissu (3 punti), sia di Tessitori (7 punti e 4 perse); il terzo ex, Brooks giocò appena 2’.

Cappelletti è l’unico rimasto di quella partita in casa biancoblù (firmò 10 punti), mentre Venezia ha tenuto ben sei giocatori: Tessitori, Casarin, De Nicolao, Janelidze, Kabengele e Wiltjer.

