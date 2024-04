Dinamo, il sapore della resa 

Dinamo sassari 88

Pall. Varese 112

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (2/4, 1/3, 3 r.), Pisano (0/2, 0/1), Treier ne, Tyree 9 (3/9, 1/5, 4 r.), Kruslin 13 (2/2, 3/4), Raspino ne, Gandini ne, Diop 11 (4/7, 4 r.), Gombauld 31 (12/16, 10 r.), McKinnie 3 (1/5, 0/3, 6 r.), Jefferson (0/1, 0/3, 4 r.), Charalampopoulos 12 (2/3, 2/5, 2 r.). All. Markovic.

Openjobmetis Varese : Gilmore 5 (1/1, 1/2, 4 r.), Mannion 24 (0/1, 0/3, 2 r.), Ulaneo ne, Spencer 12 (6/7, 4 r.), Woldetensae ne, Moretti 11 (2/2, 1/4, 1 r.), McDermott 14 (3/3, 2/4, 5 r.), Assui-N’Guessan (0/2 da tre), Besson 20 (3/4, 4/5, 1 r.), Okeke 10 (4/7, 3 r.), Brown 16 (2/2, 4/9, 6 r.). All. Bialaszewski

Arbitri : Sahin, Perciavalle e Patti

Parziali : 25-35; 41-64; 69-91

Note . Uscito per falli Diop al 36’57” (86-109). Tiri liberi: Sassari 14/15; Varese 18/20. Percentuali di tiro: Sassari 33/70 (8/23 da tre, ro 13 rd 19); Varese 39/62 (16/34 da tre, ro 3 rd 24).

Sassari. «Atteggiamento vergognoso della squadra, mi scuso con tifosi, sponsor e mondo Dinamo». In sala stampa del PalaSerradimigni sale Stefano Sardara. Il presidente non è furioso tanto per la sconfitta, anche numericamente pesantissima (88-112) contro Varese che chiude la porta dei playoff scudetto, quanto per la prestazione sconcertante del gruppo biancoblù.

Il numero uno biancoblù aggiunge: «I giocatori oggi (ieri, ndr ) hanno lanciato un messaggio, che sono appagati dal risultato ottenuto, e allora a partire da domani (oggi, ndr ) lavoreranno. Già lunedì mattina l'allenamento sarà presto. Cerchiamo motivazioni perché questa è una piazza che ha storia, ha tifosi, ha tradizione e merita rispetto, e oggi quel rispetto non si è visto». Una sfuriata in piena regola.

Lo sconcerto

I fischi al PalaSerradimigni si sono sentiti tre volte: sul -19 al 12', alla fine del primo tempo e in chiusura di gara. Non moltissimi per la verità, anche perché il pubblico è rimasto esterrefatto dalla mancata prestazione di una squadra che aveva saputo battere le prime tre della classe: Bologna, Venezia e Brescia. Ed è questo che brucia, non tanto essere rimasti fuori dai playoff scudetto per la seconda volta in 14 anni, che pochissimo toglie alla continuità del club più costante, dopo Milano, nelle presenze della post season.

Dopo il “colpaccio” di Brindisi che ha ipotecato la salvezza, diversi giocatori hanno iniziato a pensare alla stagione prossima ed è venuta a mancare quella fame e quella compattezza di gruppo che il tecnico Markovic (subentrato a Bucchi a metà stagione per imprimere una svolta) aveva coltivato, producendo la fiammata capace di allontanare dal pericolo il Banco di Sardegna.

Cenni di cronaca

Illusorio il 15-7 del 3' con Gombauld che firma 12 punti. Sassari accetta il ritmo forsennato di Varese, non difende pensando che basti far canestro e subisce un break di 15-0 che rovescia l'inerzia della gara. Già alla fine del quarto è .10, ma soprattutto il Banco ha concesso ben 35 punti agli ospiti, segnale di una difesa quasi inesistente.

Il resto del match è quasi un monologo: impossibile trovare un quintetto di giocatori con la testa e l'aggressività giusta e Varese tocca anche il +27 al 19' mentre per superare quota 100 bastano appena 33 minuti.

