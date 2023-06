Dinamo, il saluto ai tifosi  Futuro: squadra più italiana  

La differenza però è che nella stagione passata si era convinti di poter iniziare un ciclo con Demis Cavina e giocatori giovani come Mekowulu e Battle e poi si era dovuto rimediare in corsa chiamando Bucchi e prendendo tre giocatori: il play Robinson e due già noti come la guardia-ala Kruslin e il centro Bilan.

In campionato la Dinamo è arrivata quarta insieme a Venezia con 17 vittorie in 30 partite, ma è risultata quinta per differenza punti, poi è approdata in semifinale scudetto dopo aver ribaltato il fattore campo contro Venezia per 3-1.

Sassari. «L'entusiasmo dei tifosi, la serenità della società e la coesione della squadra» sono i tre aspetti che il tecnico Bucchi e tanti giocatori hanno sottolineato nel saluto ai tifosi avvenuto ieri sera nella piazzetta antistante la Club House Dinamo. E sono anche le tre piste di lavoro per la stagione prossima, che sarà la numero 14 in serie A. Senza interruzioni e con la presenza in ben 11 playoff su 13 (nel 2020 il Covid interruppe il campionato ma Sassari era seconda) la metà dei quali ha visto arrivare i biancoblù almeno in semifinale.

Il bilancio

Pure l'anno scorso Sassari ha chiuso quarta insieme a Venezia e Tortona con 17/30, ma sesta nella classifica avulsa. Anche l'anno scorso è arrivata alle semifinali con Milano dopo aver battuto Brescia nonostante non avesse il fattore campo.

In questa stagione invece si è partiti con molte conferme e un'idea portata avanti con fiducia anche quando la partenza a rilento ha fatto temere una stagione anonima, persino con qualche ansia. Ma è bastato attendere il rientro dei tanti infortunati e cambiare il talentuoso ma indisponente Onuaku con il meno tecnico ma più adatto al gruppo Stephens per compattare la squadra che è cresciuta progressivamente, anche se ormai troppo tardi per incidere sulla Champions e sulla qualificazione alla Coppa Italia.

Il futuro

Prevede un ritocco alla carta d'identità tra gli italiani: gli addii di Jack Devecchi (38 anni) e Massimo Chessa (35) porteranno ad avere qualche italiano più giovane. Da capire se resterà il centro Gandini (38 anni). L'ala Raspino, che di anni ne ha 34, ha dimostrato di essere ancora intergo fisicamente e di poter in qualche modo sostituire Devecchi come specialista difensivo.

Il capitano sarà Stefano Gentile, che di anni ne ha 34 e ha cinque stagioni alle spalle con la Dinamo e un contratto per altri due campionati. Hanno ancora il contratto il pivot Ousmane Diop, 23 anni, che ha fatto capire di avere intenzione di restare anche se potrebbero arrivare offerte da qualche club italiano, e l'ala Kaspar Treier, 24 anni.

Gli italiani vengono prima di tutto e averne almeno quattro (Gentile, Diop, Treier e Raspino) significa che può bastarne solo un altro (un play?) con la promozione del diciottenne Riccardo Pisano a dodicesimo.

Tra gli stranieri invece solo l'ala Bendzius è sotto contratto, sino al 2025. Uno scenario ancora da completare.

