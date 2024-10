Dinamo, il pass è pronto 

Sassari. Stasera al PalaSerradimigni la Dinamo può mettere al sicuro la qualificazione al secondo round della Europe Cup. Alle 20.30 è di scena lo Sporting Portugal, formazione modesta (con una sola vittoria, a spese dell'altrettanto modesto Dnipro) già battuta a Lisbona 82-69 in un match che ha visto la squadra sassarese in vantaggio di 18 punti già nel primo quarto. Il vero problema è che la differenza tecnica e fisica rende queste gare fuorvianti per il campionato, perché schemi e difesa riescono più facilmente e anche i black-out (persino a Lisbona 0-14) non risultano decisivi come invece accade in serie A.

Vincere oggi significa avere la certezza di essere almeno tra le prime sei migliori seconde dei dieci giorni, anche se la sicurezza aritmetica la si avrà soltanto alla fine di tutti i gironi, che rispetto al D hanno disputato meno gare. Il discorso del primo posto invece sarà stabilito la settimana prossima in Polonia sul campo dell'Anwil, superato al palaSerradimigni solo di un canestro: 69-66.

Se non altro questa contro il Lisbona è una gara che può ridare fiducia agli altalenanti giocatori del Banco, ancora alla ricerca di continuità di rendimento, di una difesa meno permeabile e di certezze anche tattiche. Il tecnico Markovic ha sperimentato quintetti con i due play insieme (Bibbins e Cappelletti), quintetti con Renfro da “4” insieme ad Halilovic, ma la coperta finora non è mai lunga abbastanza per vincere in campionato.

L'avversaria

All'andata i giocatori più pericolosi del Lisbona sono risultati la guardia Cruz e il lungo Ward, 15 punti a testa, mentre il centro Debaut è discreto rimbalzista e nulla più. Contro la Dinamo è andata malissimo la guardia Reginald Johnson (1/6 al tiro) che viceversa è stato il migliore nella pesante sconfitta di Anwil (-30) dove ha firmato 19 punti. Il resto è davvero poca roba. Anche perché un conto è per gli stranieri svettare in campionati di secondo livello, come Belgio, Slovacchia e appunto Portogallo, un altro è affrontare squadre della Lega Italiana, che dopo quella spagnola è probabilmente la migliore per qualità complessiva delle squadre.

Non conta solo vincere, ma ritrovare anche il gusto di giocare insieme, perché domenica contro Trento, di gioco corale se ne è visto davvero poco nel momento del recupero, dove invece hanno prevalso le iniziative individuali. E solo diventando squadra vera la Dinamo riuscirà ad elevare il valore dei singoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA