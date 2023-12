Dinamo, il PalaBigi porta bene 

Sassari. Al PalaBigi non è mai una gara qualunque. E non solo perché qui Sassari ha vinto lo scudetto. La gara di stasera alle 21 mette in palio per Reggio Emilia la certezza di disputare la Coppa Italia, per la Dinamo la speranza di entrare nella Final 8 che svanirebbe in caso di sconfitta.

Contrariamente alle altre stagioni, la più altolocata è la formazione emiliana, quinta insieme a Napoli a sole due lunghezze dal terzo posto occupato dalla Virtus Bologna. Sette le sue vittorie contro le cinque dei sassaresi, che oltretutto non hanno mai vinto in trasferta in campionato. Per il coach Piero Bucchi «Reggio è veramente una squadra forte, che ha talento, esperienza e molti giocatori in grado di metterti in difficoltà. Noi dobbiamo continuare sulla scia dei match in casa difendendo, trovando una quadra a livello di equilibrio e riuscendo a dare continuità al nostro lavoro».

L’avversaria

Reggio Emilia ha battuto Brindisi, Scafati, Cremona, Treviso, Pistoia, Pesaro e Napoli, mentre ha sempre perso contro le formazioni che la sopravanzano in classifica. Il roster è completo in tutti i ruoli e la Unahotels è una delle migliori squadre del campionato nel tiro da tre punti: 37,6%. Il “tridente offensivo” è composto dalla guardia Galloway (18 punti col 41% da tre), l’ala pivot Hervey (sfiora i 17 punti e garantisce 5 rimbalzi) e il play Weber, che è anche quello più completo grazie a 11 punti col 43% nelle triple, 2 palle recuperate e 4,5 assist. Nel roster c’è anche un ex, la guardia Michele Vitali: 7,5 punti col 38% da oltre l’arco. Reggio Emilia schiera inoltre l’ala cagliaritana Sasha Grant che in 14 minuti produce 4 punti e 2,3 rimbalzi.

I duelli

Se i padroni di casa hanno Galloway il Banco può rispondere con Tyree, che segna 13 punti di media e quando sbaglia, raramente, è perché la difesa è riuscita a chiudere bene. Sotto canestro due centri a testa: Reggio Emilia alterna Atkins e Faye che insieme producono 12 punti e 8,6 rimbalzi, mentre dal punto di vista offensivo Gombauld e Diop producono esattamente il doppio e raggiungono insieme gli 11 rimbalzi. Per mantenere il vantaggio occorre però che anche McKinnie e Charalampopoulos diano una consistente mano a rimbalzo.

«Mi aspetto di più»

In fin dei conti la vera differenza è che Reggio Emilia ha potuto contare sin da inizio stagione su dieci giocatori e quindi ha raggiunto in fretta l’amalgama e oliato i meccanismi, mentre come ricorda coach Bucchi la Dinamo ha la squadra al completo solo da un paio di settimane: «È brutto dirlo ma abbiamo buttato un mese per questo. Mi aspetto una prestazione importante, per vincere in trasferta dobbiamo fare di più».

