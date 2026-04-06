Dinamo, il finale è incandescente: c’è il rischio di A2 

La Dinamo è viva, ma non ha l'uomo delle ultime azioni. Lo dimostrano i finali contro Reggio Emilia, Treviso e Cantù, tutte gare dove Thomas e compagni erano in vantaggio e si sono smarriti negli ultimi minuti. Un handicap notevole in vista di un finale di stagione dove la salvezza passa dall'aggancio a Cantù, che dopo il successo di sabato ha sorpassato la squadra sassarese. È possibile fare i calcoli a cinque giornate dal termine, che in realtà per il Banco di Sardegna sono quattro, perché deve ancora osservare il turno di riposo per l'esclusione di Trapani.

Domenica la Dinamo giocherà ancora in trasferta, a Varese, formazione in corsa per i playoff. Poi due gare al PalaSerradimigni intervallate dalla pausa: contro Venezia che dopo aver espugnato Bologna insegue la vetta, e contro la capolista Virtus. La chiusura è a Brescia, altra capolista.

Gli scontri diretti

L'unica concorrente sulla quale vanta un vantaggio è proprio Cantù: un successo a testa ma +14 nel saldo canestri. Anche contro Treviso la situazione è di parità, ma con saldo negativo: -2. Invece sia Napoli sia Udine hanno sempre battuto la formazione sassarese, quindi è sconsigliato un arrivo a pari merito dove ci sia una delle due. Il Banco resta in serie A solo se chiude la stagione regolare davanti a Treviso (che ha una partita in più da giocare) oppure termina insieme a Cantù o arriva a tre con Cantù e Treviso, perché in questi due casi sfrutta il +14 sui brianzoli.

Cercasi leader

Sino al colpaccio di Trento sembrava Buie l'uomo dell'ultimo tiro, ma nelle ultime tre sconfitte in volata ha sempre sbagliato almeno un passaggio o un tiro. Scelte errate pure quelle del play Macon, a dispetto dei guizzi di classe mostrati spesso sino al terzo quarto. Stranamente la Dinamo non è riuscita quasi mai a costruire gli ultimi tiri per Thomas o Marshall, ma ha anche sprecato i possessi quando aveva due-tre canestri di vantaggio. Urge trovare nel gruppo un go-to-guy, l'uomo che segna nei momenti decisivi.

Classifica : Virtus Bologna e Brescia 36 punti; Venezia e Milano 34; Tortona 28; Trieste 24; Reggio Emilia 22; Trento, Varese e Cremona 20; Udine 18; Napoli e Cantù 16; Sassari 14; Treviso 12.

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