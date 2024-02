Dinamo, il caro nemico... 

Sassari. Ancora contro Walter De Raffaele, ma questa volta il coach che era a Venezia siede sulla panchina di Tortona. Stasera a Casale Monferrato (inizio alle 19) è gara rivelatrice per la Dinamo di Nenad Markovic. «Dobbiamo cambiare mentalità in trasferta», ha detto il nuovo allenatore della squadra sassarese per una sfida che curiosamente oppone due formazioni con coach diversi rispetto all'andata quando i piemontesi si imposero 94-74 dopo avere avuto anche 30 punti di vantaggio. È uno spareggio non solo per la classifica tra due club che vogliono archiviare il discorso salvezza e agganciare il treno dei playoff (Tortona ha due punti in più) ma anche come precedenti: il bilancio è di 3-3.

Tortona con De Raffaele ha trovato continuità di rendimento: 4 vittorie e in mezzo il quasi colpaccio di Milano, gara persa con il tiro della vittoria che non è entrato. Sassari con Markovic cerca di capire se può migliorare il rendimento o se ha necessità di tornare sul mercato.

Attenzione all'ex Dowe, l'anno scorso tra i leader della Dinamo arrivata sino alla semifinale scudetto. La sua potenza in entrata e a rimbalzo è difficile da arginare. Più in generale Tortona è la migliore del campionato a rimbalzo offensivo e nelle stoppate, quindi dentro l'area occorrerà un supplemento di cattiveria e attenzione per non soccombere.

Atteso Tyree, che contro Cremona non è riuscito a calarsi nel tema tattico del match, ma come sottolineato dal tecnico: «È un giocatore importante per il gruppo, ma è stato importante anche per i compagni aver capito che possono vincere pure quando lui non fa grandi prestazioni offensive».

