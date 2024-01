Dinamo, i play-in di Champions un ostacolo in più da superare  

Sassari. Avranno bisogno della “bella” cinque sfide su otto nei play-in di Champions. Non che il mal comune sia mezzo gaudio, ma dice molto sull'imponderabilità di questa fase della coppa europea. Il rammarico non è solo quello di avere riconsegnato il fattore campo ai francesi (mercoledì prossimo la terza e decisiva gara) ma quello di avere inserito una trasferta evitabile nella settimana che porterà alla gara di Treviso, snodo cruciale per la salvezza.

Il duello tra play

Il coach Piero Bucchi ha lamentato un “approccio sbagliato nel primo tempo” ma in realtà il Banco di Sardegna ha sbagliato gli ultimi minuti del primo e del secondo quarto, quando si è fatta staccare dai francesi. Così come ha gestito male gli ultimi 5 minuti della partita, dove senza Kruslin (panchinato da Bucchi al quarto fallo) ha faticato in attacco.

La differenza tra andata e ritorno l'ha fatta soprattutto il rendimento dei play. In Francia Jefferson ha vinto il duello col pari altezza Campbell, lasciato a soli 5 punti. A Sassari il folletto di Cholet ha segnato 11 punti negli ultimi 5 minuti risultando decisivo più di Randall II. Un calo di Jefferson poteva starci alla quarta gara in undici giorni dopo essere stato fermo diversi mesi. Il che non inficia l'impatto positivo avuto sul gruppo. Con Jefferson in serata opaca si è ripresentato però il problema di un gruppo che per vincere deve essere al cento per cento o quasi, perché non ha abbastanza giocatori di talento.

Bentornate triple

La Dinamo sta ritrovando il tiro da tre, grazie soprattutto a Charalampopoulos e Kruslin. Nelle ultime tre partite (tra coppa e campionato) ha tirato col 45%. Negli anni scorsi le triple sono state un'arma importante. Cosa manca ancora per acquistare stabilità di rendimento e maggiore solidità? Più sicurezza dentro l'area, dove Diop non è ancora ai livelli della stagione passata, anche perché hanno pesato le sei settimane di stop per l'intervento a un ginocchio. Gombauld è cresciuto ma non è costante, mentre l'ala statunitense McKinnie resta un gregario, che può rendere a volte benino, però non è capace di produrre quelle due-tre fiammate capaci di trascinare i compagni. In attesa del rientro - non vicino - di Bendzius, sarebbe meglio avere un'ala più protagonista, se non al tiro, almeno come presenza dentro l'area.

