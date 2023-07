Dinamo, Gombauld al posto di Stephens 

Il francese Stephan Gombauld si alternerà con Osumane Diop come centro. La Dinamo ha annunciato ieri a tarda sera l'ingaggio del pivot francese, classe 1997, 205 di altezza, proveniente dal Nancy. Giocatore filiforme con grande apertura di braccia, Gombauld viene descritto così: «Ha dominato in A2 con Blois, ha dominato in Serbia nella Aba League, ha riportato da Mvp Nancy nella massima serie, ha salvato la sua squadra con un impatto chiave». Le sue cifre nell'ultima stagione: 13.5 punti, 6.5 rimbalzi, quasi 2 stoppate di media a partita.

Sostituisce Deshawn Stephens che la società ha salutato ieri sera con un comunicato dove lo ringrazia per l'apporto dato: «Si è inserito in corsa in maniera straordinaria, dando tutto e mettendo al servizio della Dinamo tutta la sua esperienza, professionalità e capacità di migliorare i compagni. Deshwan ha contribuito in maniera decisa alla svolta di Sassari, difesa, capacità di rollare o di fare short, eccellente passatore e alter ego perfetto di Diop che ne ha beneficiato in modo determinante».

L'arrivo di un lungo da 18, 20 minuti fa capire che sono elevate le possibilità di una permanenza di Ousmane Diop, altrimenti si sarebbe andati su un giocatore in grado di fare il titolare per 25, 30 minuti.

