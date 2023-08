Dinamo giovane e sfacciata 

Sassari. Una ventata di gioventù e di sfacciataggine: «Vogliamo vincere il più possibile», ha detto l'americano Tyree, che coi suoi 25 anni è il più piccolo dei cinque giocatori nuovi. Tutti comunque sotto i 30 anni. «Volevamo ringiovanire il gruppo», spiega il coach Piero Bucchi. «L'esperienza c'era già», ha sottolineato Max Oldoini, uno dei due nuovi assistenti. L'altro è Massimo Bulleri. Il “Bullo” da giocatore ha vinto molto: 2 scudetti, 4 coppe nazionali, una Coppa Saporta con Treviso, l'argento all'Olimpiade di Atene 2004 con la nazionale. Questa la sua impressione sulla Dinamo: «È una squadra con fame, che vuole andare oltre i propri limiti, soprattutto coi nuovi, che vogliono misurarsi con un livello superiore per la loro carriera». Ieri mattina la presentazione in Club House, poi la partenza per Nuoro, sede del ritiro. Mancherà solo Eimantas Bendzius impegnato nelle prossime settimane con la nazionale di Lituania per il Mondiale.

Cabina di regia

Tre giocatori nuovi tra play e combo-guard. L'unico superstite è il neo capitano Stefano Gentile. Per l'americano Breein Tyree, oltre 18 punti di media in Belgio dove ha vinto scudetto e Supercoppa nazionale, è appena la seconda stagione europea: “Mi aspetto di crescere come giocatore e persona e di vincere il più possibile. Sassari è club dalla tradizione vincente. In Italia mi aspetto un livello più alto rispetto al Belgio, voglio migliorarmi anche in Champions”.

Finalmente a Sassari esclama il play Alessandro Cappelletti: «Sassari era nel mio destino, ci siamo sfiorati più volte. Qui riabbraccio Ousmane Diop col quale ho mantenuto ottimi rapporti dopo la stagione a Torino. Io volevo Sassari e loro volevano me: un matrimonio perfetto». Se a Verona Cappelletti era titolare e giocava 30 minuti di media (11 punti per gara) qui farà il cambio: “In A2 non sempre ho fatto il play titolare e quindi sono pronto a farlo, e poi sono umile, davanti a me c’è un ragazzo di talento, ma questo rende più facile rendere di più giocando anche meno».

Anello di congiunzione tra play e guardia e abbinabile sia a Tyree sia a Cappelletti è l'americano Stanley Whitthaker, che ha 29 anni ma considera la sua carriera ancora in ascesa: ha iniziato in Lituania, è passato in Austria, poi nella seconda serie tedesca e l'anno scorso nella Bundersliga con Wurzburg ha prodotto 18 punti e 5 assist risultando il terzo miglior giocatore del campionato. «Sassari è un’opportunità perfetta per migliorare ancora, mi aspetto un campionato molto competitivo in Italia».

Ali e pivot europei

Curioso che il Banco di Sardegna schieri solo ali europee: Treier è nato in Estonia, Bendzius è lituano e Vasilis Charalampopoulos è greco. «Da avversario ho apprezzato l’atmosfera calorosa del palazzetto, dobbiamo diventare il più presto possibile un gruppo. Il campionato italiano sta crescendo, sarà tosto e sarà importante partire bene per trovare energia e morale». Chiusura col centro Stephane Gombauld, alla prima esperienza estera: «Ho scelto a Sassari perché volevo fare uno step a livello europeo. Lo scorso anno era in una squadra con grande chimica, spero che anche qui a Sassari sia così».

