Dinamo fuori dopo 3 minuti da incubo 

Sesto S. Giovanni 83

dINAMO SASSARI 77

Allianz Sesto San G. : Dotto 2 (1/7 al tiro su azione, 1 r.), Moore 22 (9/12, 7 r.), Begic ne, Arturi ne, Gorini 19 (7/11, 5 r.), Resemini ne, Bestagno, Tava, Trucco 18 (7/17, 7 r.), Panzera 10 (4/10, 8 r.), Ramon ne, Holmes 12 (5/12, 6 r.). All. Zanotti.

Banco di Sardegna SS : Toffolo 2 (1/5), Mazza ne, Carangelo 15 (5/10, 7 r.), Arioli ne, Gustavsson 10 (5/8, 2 r.), Makurat 17 (7/15, 6 r.), Fara ne, Thomas 7 (2/4, 2 r.), Holmes 23 (8/18, 14 r.), Ciavarella 3 (1/2, 1 r.). All. Restivo.

Arbitri : Masi, Pecorella e Lanciotti.

Parziali : 23-20; 41-36; 58-58.

Note . Tiri liberi: Sesto S. Giovanni 10/14; Sassari 7/10. Percentuali di tiro e rimbalzi: Sesto S. Giovanni 33/69 (7/22 da tre, ro 10, rd 26); Sassari 29/62 (12/30 da tre, ro 7, rd 26).

Tre minuti di black out costano l'uscita dai quarti scudetto. Al 37' Sassari sembra avere la gara in mano (+7) ma incassa un break di 15-2 con quattro triple che consente al Geas di vincere anche gara due (83-77) e di conquistare la semifinale dove sfiderà le campionesse d'Italia di Schio.

La Dinamo esce con un pizzico di rammarico per non avere potuto contare sulla miglior Ciavarella (acciaccata). La squadra di Restivo non è stata neppure fortunata: alla bomba di Gorini del 75 pari ha corrisporto quella di Makurat che ha ruotato sul ferro ed è uscita. Poi un'altra tripla del Geas, questa volta di Holmes ha indirizzato mentalmente il finale, con la formazione sassarese in piena riserva di energie fisiche e nervose. Onore comunque alla Dinamo, matricola dei playoff che ha divertito e reso durissima la vita a un club che negli anni '70 dominava in Italia e ha vinto pure una Coppa dei Campioni.

Cenni di cronaca

Le padrone di casa partono forte in difesa e martellano dentro l'area con Moore: 12-2 al 5'. La tripla di Carangelo e le due di un Makurat calda come all'andata rilanciano la Dinamo che piazza la difesa a zona e ribalta l'inerzia nella seconda frazione: 25-29 al 13'. Il rientro di Moore e qualche errore di troppo nel tiro da due delle sassaresi consentono al Geas di riportarsi in testa e andare al riposo a due canestri di distacco.

Al rientro in campo Thomas punge in attacco, Sassari insiste con la zona e arriva anche a +4 prima del rientro delle milanesi che dopo 30 minuti riporta in equilibrio il match.

Nell'ultima frazione il Banco va addirittura avanti di 7 punti e sembra poter fare il colpaccio, ma le padrone di casa mettono tre triple e la ribaltano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata