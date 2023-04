Dinamo, frenata pericolosa 

La Reyer del sassarese Marco Spissu ha agganciato la squadra biancoblù a quota 32 punti e fa pesare quel punticino di differenza negli scontri diretti. Venezia ha ottenuto 7 vittorie di fila mascherando l'assenza di Watt con un grande Tessitori (altro ex insieme a Brooks e Spissu) e ha due partite abbordabili, a Trento e in casa con Treviso. Non può arrivare terza neppure se fa la doppietta e Tortona perde sempre perché la differenza canestri è per i piemontesi. Il Banco invece ospita Reggio Emilia e chiuse la stagione regolare a Milano: obiettivamente difficile che conquisti più di una vittoria. Sulla carta è possibile che la formazione sassarese arrivi terza con due vittorie e due sconfitte di Tortona (gioca contro Milano e Pesaro) anche qualora sia arrivo a pari merito a tre con Venezia, ma siamo nel campo delle ipotesi.

Sassari. Persa l'occasione di soffiare il terzo posto a una Tortona in difficoltà, ora la Dinamo ha quasi detto addio al quarto posto. A due giornate dal termine la griglia dei playoff sembra disegnata, anche se l'aritmetica lascia ancora tutte le possibilità. Oggi Venezia è quarta, e quindi col fattore campo nei quarti scudetto, e la squadra sassarese quinta, e se non altro quasi al sicuro dal recupero di Brindisi, rimasta indietro di 4 punti. A questo punto, come ha anche osservato il tecnico Piero Bucchi «mancano due partite che devono servire per arrivare pronti, sappiamo che per essere competitivi dobbiamo essere al massimo».

Situazione

La Reyer del sassarese Marco Spissu ha agganciato la squadra biancoblù a quota 32 punti e fa pesare quel punticino di differenza negli scontri diretti. Venezia ha ottenuto 7 vittorie di fila mascherando l'assenza di Watt con un grande Tessitori (altro ex insieme a Brooks e Spissu) e ha due partite abbordabili, a Trento e in casa con Treviso. Non può arrivare terza neppure se fa la doppietta e Tortona perde sempre perché la differenza canestri è per i piemontesi. Il Banco invece ospita Reggio Emilia e chiuse la stagione regolare a Milano: obiettivamente difficile che conquisti più di una vittoria. Sulla carta è possibile che la formazione sassarese arrivi terza con due vittorie e due sconfitte di Tortona (gioca contro Milano e Pesaro) anche qualora sia arrivo a pari merito a tre con Venezia, ma siamo nel campo delle ipotesi.

Stato di forma

La realtà è che la Dinamo ha rallentato: due sole vittorie nelle ultime cinque partite, dove ha sconfitto Treviso e Trieste ma perso le tre trasferte di Verona, Brindisi e Bologna. L'obiettivo numero uno diventa recuperare infortunati (l'ala piccola Raspino) e acciaccati (il play- guardia Gentile, assente a Bologna per problemi alla schiena) ma anche ritrovare una buona condizione di Jones, ancora al di sotto del suo standard, e avere più peso offensivo e rimbalzi da parte di Stephens, che nelle ultime cinque partite ha prodotto 4 punti e neppure 3 rimbalzi di media.

Va detto pure che dopo l'exploit con 9 vittorie in 10 gare le avversarie hanno iniziato a prendere le contromisure. Se prima le difese si concentravano soprattutto sui tiratori, ora cercano anche di negare a Dowe quelle penetrazioni spacca difesa che originano tiri o maggiori spazi per i compagni. Il tecnico Bucchi dovrà quindi lavorare pure su qualche variazione in attacco, ma tutto è subordinato al raggiungimento della migliore condizione psico-fisica.

