Dinamo, fisico e strategia 

Sassari. Maggiore organizzazione di gioco e migliore condizione fisica: sono le due direttrici del lavoro impostato dal coach Nenad Markovic per la Dinamo. Dopo la vittoria sulla Virtus Bologna il tecnico biancoblù ha spiegato: «Avere due settimane di allenamenti è stato importante. Siamo ripartiti da ciò abbiamo fatto di buono nei primi 25 minuti contro Milano e Tortona: ci siamo accorti che in quelli restanti eravamo affaticati e non riuscivamo a essere lucidi nelle scelte, per questo nella prima settimana abbiamo lavorato sulla condizione fisica, nella seconda invece abbiamo lavorato sulla tattica».

Le novità nel gioco

I risultati si sono visti contro la Virtus Bologna: 40 minuti di intensità quasi costante. I recuperi sono stati merito delle qualità della Virtus Bologna, perché non ci sono stati dei veri e propri black out come accaduto spesso in questo campionato. Una vittoria non fa ancora Primavera, ma intanto suggerisce qualcosa su come il nuovo coach sta impostando la squadra. Più movimento senza palla. Difesa che cerca di passare sopra i blocchi e non dietro. Più attenzione nella transizione difensiva per non lasciare tiri facili alle avversarie. Per il momento sono dei segnali che hanno bisogno di conferma in partita, ma è confortante il fatto che Sassari abbia segnato 93 punti contro Bologna.

Il “nuovo” McKinnie

Oltre alla miglior prova stagionale di Jefferson (29 punti con 7/10 nelle triple), il big match ha proposto pure la migliore performance dell'ala McKinnie (14 punti e 22 di valutazione) chiamato ad avvicinarsi a canestro non solo per ricevere dopo il taglio ma anche per andare a rimbalzo dove ha sfruttato appieno il suo atletismo. Se McKinnie riuscirà a ripetersi, la Dinamo ha finalmente il giocatore che pensava di aver ingaggiato per sostituire l'infortunato Bendzius. E tecnico e general manager avranno avuto ragione a non intervenire ancora sul mercato. A proposito di Bendzius, l'ala lituana è avviata verso il recupero, anche se per il ritorno in campo (fine marzo o primi di aprile) se ne saprà di più a metà mese.

Playoff e salvezza

La quota salvezza è a 24 punti, forse anche 22, con l'aiuto dei risultati delle concorrenti. Per i playoff scudetto servono probabilmente 30 punti. Gentile e compagni sono a 18 punti, 16 conquistati al PalaSerradimigni con un buonissimo bilancio di 8/11. Per restare nel massimo campionato basta dunque mantenere la media casalinga e vincere tre dei quattro prossimi impegni che vedranno arrivare nell'isola Brescia, Pesaro, Varese e Reggio Emilia.

Invece per raggiungere il settimo o ottavo posto e giocare per lo scudetto serviranno almeno due imprese esterne. In trasferta la squadra sassarese se la vedrà contro Venezia, Trento, Brindisi, Napoli e Scafati. Finora Sassari ha vinto solo a Pesaro e perso ben nove partite. Saranno proprio le gare esterne (tre su quattro a marzo) a dire se il Banco di Sardegna può davvero dare un'impennata al campionato o se si dovrà accontentare di una stagione anonima con qualche squillo come con Milano e ora Bologna.

