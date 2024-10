Dinamo, finalmente un sorriso 

Sassari 94

Napoli 76

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 7 (1/1, 1/3), Bibbins 6 (1/2, 1/6), Trucchetti 5 (1/1, 1/3) Halilovic 10 (3/5), Fobbs 21 (4/4, 3/6), Veronesi 4 (1/2 da tre), Udom (0/1 da tre), Bendzius 18 (6/8, 2/6), Vincini 2 (1/1), Sokolowski 9 (2/2, 1/2), Renfro 10 (5/5), ne Tambone. All. Markovic.

Napoli: Saccoccia 3 (1/3, 0/1), Copeland 14, Treier 9, De Nicolao 3, Woldetensae 5, Manning jr 13, Hall, Dreznjak 1, Williams 10, Totè 16, Mabor 2, ne Pangos. All. Milicic.

Arbitri: Grigioni, Gonella e Valzano.

Parziali: 28-16; 50-38; 77-45

Note: percentuali di tiro Sassari 34/58 (11/29 da tre), Napoli 26/65 (5/22). Tiri liberi: Sassari 15/22, Napoli 19/29. Rimbalzi: Sassari 8 off 26 dif (Halilovic 9), Napoli 16 off 20 dif (De Nicolao 8).

Sassari. La tradizione è salva, l'onore pure. Al terzo tentativo in campionato la Dinamo centra la vittoria. E lo fa con una gara dall'andamento simile a quella di Lisbona in Europe Cup: 94-76 sul Napoli. Minimo distacco -5, massimo vantaggio +32. Tra i due estremi una gara condotta con autorità in difesa, già nel primo quarto (28-16) e soprattutto nel terzo, con il break di 27-7 che ha chiuso con largo anticipo la sfida tra due delle squadre in fondo alla classifica. Così il coach Markovic ha potuto risparmiare i giocatori del quintetto in vista del match di mercoledì per la Europe Cup, ruotando ben 11 giocatori. Esemplari i quintetti di fine terzo quarto e inizio dell'ultima frazione, con tutta o quasi la panchina coinvolta. Trucchetti ha giocato 7 minuti, Vincini e Udom 9, Veronesi addirittura 16, anche perché Tambone è rimasto precauzionalmente fermo per una leggera distorsione a una caviglia.

La partita

Sassari difende subito forte, Napoli fatica (è senza il play Pangos) e subisce la verve di bendzius che trascina la sqyuadra di casa lal primo vantaggio serio: +14. Nella seconda frazione qualche lampo di Copeland consente agli ospiti di ridurre il divario a soli 5 punti ma un po' di Cappelletti e tanto Fobs ristabiliscono il massimo divario. Nel terzo quarto la difesa biancoblù concede solo le briciole all'attacco napoletano e il distacco tocca anche il +32. gara finita, l'ultima frazione è un garbage time di 10 minuti.

Le dichiarazioni

«Ci tenevamo a dimostrare che non siamo quelli delle prime due partite», ha detto il centro Miralem Halilovic che oltre ai punti ha portato alla squadra rimbalzi (9) e assist (5) distribuendo il gioco dal post basso con una visione che ricorda quella di Miro Bilan.

Il coach Nenad Markovic ha evidenziato: «Siamo stati bravi ad approcciare la gara, abbiamo fatto capire agli avversari già dal primo quarto che volevamo vincere. E nel terzo quarto siamo stati molto solidi. Sappiamo che eravamo partiti male e non poteva corrispondere alla realtà, sia dal punto di vista del carattere che dell’identità». E sulle difficoltà del play Bibbins, oggi discreto in regia (9 assist) ma ancora insicuro al tiro, ha spiegato: «Bibbins a Nanterre era il capo e aveva tutto in mano, poteva giocare libero, qui deve riuscire ad entrare in un sistema e riuscire ad adattarsi al campionato e al nostro modo di giocare. E' un professionista serio, si allena benissimo».

