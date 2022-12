Dinamo, finalmente tu 

Dinamo Sassari 86

Napoli 69

Banco di Sardegna : Jones 28 (8/12, 2/6, 10 r.), Robinson 8 (2/6, 1/2, 2 r.), Dowe 7 (1/3, 0/1, 2 r.), Kruslin 10 (1/3, 2/6, 3 r.), Gandini ne, Devecchi (0/1 da tre), Treier ne, Chessa (0/1 da tre, 4 r.), Stephens 6 (3/6, 3 r.), Bendzius 18 (2/7, 4/8, 5 r.), Raspino, Diop 9 (2/4, 11 r.). All. Bucchi.

Gevi Napoli : Zerini 4 (0/1, 1/4, 5 r.), Howard 18 (2/6, 4/8, 6 r.), Johnson ne, Michineau 2 (1/7, 0/3, 1 r.), Dellosto 2 (1/1, 2 r.), Matera ne, Davis 11 (3/5, 1/3, 3 r.), Uglietti 11 (2/6, 1/3, 3 r.), Williams 12 (6/7, 7 r.), Stewart 3 (1/3 da tre, 2 r.), Zanotti 6 (1/4, 1/2, 4 r.), Grassi ne. All. Buscaglia.

Arbitri : Rossi, Galasso e Marziali.

Parziali : 22-18; 43-28; 64-51.

Note: t iri liberi Sassari 21/24; Napoli 6/9. Percentuali di tiro: Sassari 28/56 (9/25 da tre, ro 10 rd 31); Napoli 27/63 (9/26 da tre, ro 6 rd 30).

La corsa alla Final 8 continua. Prova autoritaria della Dinamo che difende forte, specie nel secondo quarto, e ha un Jones da 28 punti e 10 rimbalzi in 30 minuti. Finisce 86-69 e il divario non dice tutto di un dominio costante con vantaggi oltre la doppia cifra, a partire dal secondo quarto, dove il break di 11-0 ha messo in discesa il primo “spareggio” per l’accesso alla Coppa Italia.

Una gara nella quale il Banco ha saputo ben presto chiudere l’area dove Williams inizialmente aveva dominato (bravissimo Diop a prendergli le misure) e poi ha attaccato bene anche quando Napoli faceva la difesa a zona. Il tutto senza due cambi importanti come Gentile (ancora influenzato per colpa della tonsillite) e Treier (infortunato).

La partita

Nel primo quarto c’è stato equilibrio, perché Williams sovrasta sotto canestro Stephens (2-6 e 14-15) ma Jones e Robinson sono efficaci in attacco per guadagnarsi il +8. Nella seconda frazione è continuato lo show di Jones, mentre dentro l’area Diop è più efficace in difesa, con Williams che gioca meno perché gravato di falli: 30-20 al 14’. DA registrare un piccolo tentativo di rimonta del Napoli (32-27) e parziale di 11-0 di Sassari che schizza a +16 al 19’.

Da quel momento la Dinamo è in pieno controllo, anche perché gli ospiti hanno Williams frenato dai falli e in attacco possono rispondere solo con Howard e Uglietti. Le difese cangianti degli ospiti (uomo, zona e match up) non possono frenare l’irruenza dei biancoblù che con Chessa hanno equilibrio nel quintetto e ritrovano il tiratore Bendzius (mano freddina nel primo tempo) che si aggiunge all’elegante Jones: l’ala galleggia in area e segna con facilità irrisoria. Match senza più storia.

Il coach

Piero Bucchi ha fatto gli auguri e lasciato il posto allo staff tecnico. Il preparatore fisico Matteo Boccolini ha spiegato: «Non sempre la partita ha espresso la qualità degli allenamenti, oggi sì. C’è pure da dire che tra infortuni e malanni non abbiamo potuto esprimere continuità, ma il lavoro che stiamo facendo è quello giusto». Sintetico ed esemplificativo il commento del coach di Napoli Maurizio Buscaglia: «Abbiamo fatto schifo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata