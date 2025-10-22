VaiOnline
BAsket Europe Cup.
23 ottobre 2025 alle 00:23

Dinamo, finalmente Il primo successo  arriva col Valcea 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dinamo 94

Valcea 73

Banco di Sardegna Sassari: Marshall 19, Buie 38, Zanelli 4, Seck ne, Beliauskas 3, Johnson 7, Ceron ne, Casu, Vincini 4, Mezzanotte ne, Thomas 11, McGlynn 8. All. Bulleri.

CS Valcea: Tohatan 7, Pinckney 16, Gabriel 8, Nicoara 2, Casale, Lecomte 22, McCaffery 2, Boghean, Kiss 8, Uta 8, Pistol. All. Alvarez.

Arbitri: Martinez-Silla (Esp), Perlic (Cro) e Torres-Sanchez (Esp).

Parziali: 30-27, 47-47, 70-65.

Note: tiro Sassari 33/68 (15/29 da tre); Valcea 25/67 (12/29 da tre). Tiri liberi: Sassri 13/19; Valcea 11/14. Rimbalzi: Sassari 8 off 31 dif (Thomas 9); Valcea 11 off 28 dif (Uta (12).

Buie illumina con 38 punti la Dinamo che conquista la prima vittoria stagionale sul Valcea dopo quattro sconfitte. Successo che oltre a tenere viva Sassari nella Europe Cup, si spera sblocchi mentalmente la squadra di Bulleri. Certo, i rumeni sono apparsi avversaria con autonomia limitata: sono risaliti due volte grazie a break da doppia cifra, ma al terzo strappo, quello dell’ultimo frazione, si sono sciolti. In una gara dai ritmi altissimi il Banco ha difeso duro nell’ultimo quarto e spinta da un Buie quasi perfetto non solo al tiro (8/10 da tre) ma anche come motore del quintetto (7 assist) ha lasciato dietro il Valcea. Nel primo tempo tatticamente ha funzionato meglio il quintetto con Thomas centro (da -5 al 38 pari) che quello con due pivot veri. Nell’ultima frazione invece la coppia McGlynn-Vincini ha retto bene, anche a rimbalzo.

Da notare: un Johnson sulla via del recupero e un Zanelli protagonista nel momento dello sprint: un recupero e un assist su contropiede per il 79-67 al 34’ che ha creato la separazione definitiva. Thomas fa tanto (9 rimbalzi) ma disfa anche (1/8 al tiro) però l’energia che fornisce al quintetto è impagabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 