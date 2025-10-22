Dinamo, finalmente Il primo successo  arriva col Valcea 

Dinamo 94

Valcea 73

Banco di Sardegna Sassari: Marshall 19, Buie 38, Zanelli 4, Seck ne, Beliauskas 3, Johnson 7, Ceron ne, Casu, Vincini 4, Mezzanotte ne, Thomas 11, McGlynn 8. All. Bulleri.

CS Valcea: Tohatan 7, Pinckney 16, Gabriel 8, Nicoara 2, Casale, Lecomte 22, McCaffery 2, Boghean, Kiss 8, Uta 8, Pistol. All. Alvarez.

Arbitri: Martinez-Silla (Esp), Perlic (Cro) e Torres-Sanchez (Esp).

Parziali: 30-27, 47-47, 70-65.

Note: tiro Sassari 33/68 (15/29 da tre); Valcea 25/67 (12/29 da tre). Tiri liberi: Sassri 13/19; Valcea 11/14. Rimbalzi: Sassari 8 off 31 dif (Thomas 9); Valcea 11 off 28 dif (Uta (12).

Buie illumina con 38 punti la Dinamo che conquista la prima vittoria stagionale sul Valcea dopo quattro sconfitte. Successo che oltre a tenere viva Sassari nella Europe Cup, si spera sblocchi mentalmente la squadra di Bulleri. Certo, i rumeni sono apparsi avversaria con autonomia limitata: sono risaliti due volte grazie a break da doppia cifra, ma al terzo strappo, quello dell’ultimo frazione, si sono sciolti. In una gara dai ritmi altissimi il Banco ha difeso duro nell’ultimo quarto e spinta da un Buie quasi perfetto non solo al tiro (8/10 da tre) ma anche come motore del quintetto (7 assist) ha lasciato dietro il Valcea. Nel primo tempo tatticamente ha funzionato meglio il quintetto con Thomas centro (da -5 al 38 pari) che quello con due pivot veri. Nell’ultima frazione invece la coppia McGlynn-Vincini ha retto bene, anche a rimbalzo.

Da notare: un Johnson sulla via del recupero e un Zanelli protagonista nel momento dello sprint: un recupero e un assist su contropiede per il 79-67 al 34’ che ha creato la separazione definitiva. Thomas fa tanto (9 rimbalzi) ma disfa anche (1/8 al tiro) però l’energia che fornisce al quintetto è impagabile.

