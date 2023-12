Dinamo, finalmente Diop 

Finalmente al completo, anche se non ancora al top. Domani sera al PalaSerradimigni contro Brindisi (20) ci saranno anche il centro Diop, assente da un mese e mezzo per l'operazione a un ginocchio, e il play Whittaker, che sembra avere superato il virus e il problema muscolare. Il coach Piero Bucchi, ex della formazione pugliese, anticipa: «Sono convocati, salvo imprevisti dell'ultima ora. Stanno dando segnali di ripresa e speriamo di poterli utilizzare qualche minuto, per dare freschezza alla squadra. Le assenze non devono essere una scusa, ma tra le cause del nostro rendimento altalenante c'è il dispendio di energie fisiche e nervose con la squadra incompleta».

Sassari viene dalle due batoste contro Aek Atene e Brescia. «Ci siamo confrontati in settimana per estirpare i problemi, la squadra si è allenata bene e sarei meravigliato se non facesse una buona prestazione domenica contro un'avversaria che come noi ha vinto due delle ultime tre partite e sta decisamente esprimendo buona intensità, oltre ad avere cambiato assetto coi nuovi arrivi».

Happy Casa

Brindisi, che ha 4 punti, la metà del Banco, ha infatti cambiato allenatore (Sakota ha preso il posto di Corbani), innestato il play Jackson e ha recuperato dall'infortunio il play Senglin e l'alapivot JaJuan Johnson. Va detto che le due vittorie sono arrivate davanti al proprio pubblico contro Virtus Bologna e Varese, mentre l'Happy Casa ha sempre perso in trasferta, come del resto la Dinamo. L'ultima sconfitta due settimane fa: 81-60 a Treviso.

