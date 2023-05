Dinamo, fattore sorpresa 

Ai campioni d'Italia è rimasto solo lo scudetto per non chiudere la stagione in maniera mesta. «Noi invece vogliamo provare a fare meglio dell'anno scorso», ha detto il coach Piero Bucchi nel presentare la quinta serie di semifinale contro l'Olimpia. Significa vincerne almeno una. Si parte stasera al Forum (ore 18) per una sfida che negli ultimi anni sembra sbilanciata. La Dinamo non vince da 4 anni a Milano, l'anno scorso ha incassato un netto 3-0 e in campionato ha perso entrambe le gare.

Tutto scontato dunque? Chissà. È vero che se c'è un'avversaria non sottovalutata o snobbata dall'Olimpia è proprio Sassari, per i tanti dispiaceri che le ha dato nella c orsa non solo allo scudetto, ma anche alla conquista di Coppe Italia e Supercoppe. D'altro canto i quarti contro Venezia hanno mostrato una Dinamo in crescita psico fisica e anche tattica. Proprio la capacità di poter stare alla pari con la squadra allenata da un coach titolato come Messina rende il confronto meno improbabile.

Le chiavi

Inutile sperare in un punto debole di Milano, che ha quantità e qualità per schierare una seconda formazione capace di arrivare in semifinale. La grande varietà di giocatori fa sì che a turno almeno due siano capaci di serate strepitose da 20 o più punti a partita. Se Venezia schierava un Granger capace quasi da solo di ribaltare il match, Milano di giocatori simili ne ha almeno tre: Napier, Shields e Baron.

La Dinamo può ribattere con una difesa fatta di energia e grande collaborazione. E tutto sommato anche l'attacco biancoblù ha tante frecce nel proprio arco. All'appello mancano ancora una gara di Bendzius e Robinson con oltre 20 punti, ma più si divide il bottino in attacco e più difficile diventa il compito della difesa milanese, probabilmente la migliore d'Italia.