Dinamo fatta con Marshall Jr.  

Sassari. L'ultima casella del quintetto base è stata riempita. Accanto al play Buie, alla guardia Johnson e ai lunghi Thomas e McGlynn ecco l'ala piccola Carlos Marshall Jr. Il giocatore statunitense, classe 1999, è un torello di 198cm che ama concludere l'azione, soprattutto con la sua specialità: il tiro da tre punti. Anche nella prima esperienza europea, in Israele con l’Elitzur Netanya, ha mantenuto le medie universitarie che aveva a Tennesse State e Santa Clara: 15 punti col 39% dall'arco, 6 rimbalzi (fattore importante visto che lo spot di “3” l'anno scorso ha latitato sotto i tabelloni) e anche 1,6 palloni recuperati.

«Qui a Sassari è stata costruita una cultura vincente e sono entusiasta di poter dare il mio contributo», ha detto. «Voglio vincere il più possibile». Con l'arrivo di Marshall Jr manca un solo straniero per completare l'organico. Sarà una guardia, che possa giostrare almeno in difesa nei tre ruoli: da play ad ala piccola, nei quintetti da corsa che il coach Bulleri ha intenzione di confermare nel nuovo campionato.

L’ostacolo Lituania

Intanto in Grecia la nazionale conquista clamorosamente la finale degli Europei Under 20. Gli azzurrini hanno battuto la Serbia 85-78. In formazione pure il play sassarese Stefano Trucchetti che ha realizzato 10 punti ed era in campo per le ultime azioni quando c'era da congelare la palla per impedire la rimonta serba. La finale (contro la Lituania, 81-71 alla Francia) si giocherà stasera alle 19.30. Trucchetti però potrebbe lasciare la Dinamo per andare in prestito in A2 a Pesaro, dove avrebbe sicuramente un maggiore minutaggio per continuare la sua evoluzione.

