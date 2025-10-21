Dinamo europea: uomini in casa, Women a Brno 

Sassari. Notte europea per le due Dinamo. La squadra maschile cerca la prima vittoria stagionale al PalaSerradimigni contro il Cs Valcea (ore 20.30) per la Europe Cup Fiba. La Dinamo Women gioca invece nella Repubblica Ceca a Brno (ore 18) per la Eurocup femminile.

Vuole sbloccarsi la Dinamo di coach Bulleri, ancora a secco dopo tre gare di campionato e una della coppa europea. Denominatore comune: la sconfitta in volata. Basti dire che lo scarto totale è di appena 14 punti. Chissà se il centesimo che serve per fare l'euro lo troverà stasera contro i rumeni del Valcea. Magari con un contributo da almeno uno dei due infortunati, Ceron e Mezzanotte che verranno valutati questa mattina. Chi perde oggi ha già un piede fuori, visto che la formula della fase a gironi promuove solo le prime e le sei migliori seconde. Non inganni il 1924 che accompagna il nome del club Valcea perché la sezione di basket è stata creata soltanto nel 2022. Nella stagione passata ha chiuso il campionato nazionale al terzo posto. La squadra rumena ha iniziato la Europe Cup con una netta sconfitta in Germania contro Rasta Vecha per 91-72. Tra i giocatori l'alapivot Kenny Gabriel, ex Brescia. Il più talentuoso dovrebbe essere il play belga Lecomte che ha segnato 24 punti col 75% al tiro su azione e ha dato 6 assist. Al di là del discorso della Europe Cup, il Banco di Sardegna ha necessità di una vittoria per guadagnare quell'autostima indispensabile per il proseguo del campionato, perché dopo la trasferta a Bologna contro la Virtus giocherà due gare fondamentali contro Udine e Cantù, entrambe davanti ai tifosi sardi.

Dinamo Women

All'opposto la squadra femminile guidata da Citrini ha l' en plein in campionato (3/3) mentre nella Euorcup femminile ha finora 3/4 considerando le due partite di qualificazione. Curiosamente sia la formazione sassarese sia il Brno hanno lo stesso cammino nella fase a gironi: vittoria sulle croate del Bubrovnik-Ragusa e sconfitta contro le francesi del Lattes con scarto quasi uguale: -28 le ceche, -29 le biancoblù. La coach Marcela Kramer conta su un organico lungo, di 13 giocatrici, dove le migliori sono state finora il centro Kopecka (15,5 punti e 6 rimbalzi) e l'ala statunitense Swartz, con 13 punti e il 50% nelle triple.

