Dinamo, esonerato Bulleri  C’è Mrsic, ex vice Pozzecco 

Bulleri non c'è più, Ramagli ha firmato in A2 a Bergamo, il ritorno di Pozzecco non si è concretizzato e alla fine la Dinamo va fuori dall'Italia e sceglie il croato Veljko Mrsic, che ha vinto lo scudetto a Varese giocando insieme proprio al Poz e insieme a lui ha allenato al Cedevita. L'accordo è praticamente raggiunto. Ma stasera al PalaSerradimigni (ore 20.30) contro lo Sporting Lisbona per la Europe Cup sarà in panchina il vice Massimiliano Oldoini.

Giornata lunga

Un lunedì caldo in casa della società sassarese, giustamente allarmata dalla disastrosa partenza in campionato: zero punti dopo cinque giornate e ben due gare perse in casa contro le concorrenti dirette Varese e Udine, che hanno vinto solo contro Sassari. Non è stato semplice trovare un nuovo tecnico. La pista Ramagli si è raffreddata in fretta, il sogno dei tifosi di riavere Pozzecco a Sassari non si è realizzato, ma anche se non ufficialmente, i contatti ci sono stati.

Ecco Mrsic

Ala di 201 centimetri, 53 anni, Veljko Mrsic ha un ottimo curriculum da giocatore: due volte bronzo agli Europei con la Croazia, bronzo ai Mondiali del Canada nel 1994, ha vinto lo scudetto a Varese nel 1999 insieme a Gianmarco Pozzecco, ha vinto titoli in Croazia e Lituania, è stato All Star in Spagna. Da allenatore ha avuto come vice Pozzecco nel Cedevita Zagabria dove ha conquistato 9 titoli tra scudetti e coppe, comprendendo quelli con lo Zadar. Ha allenato in Spagna le squadre di Bilbao e Breogan. Insomma, l'esperienza anche internazionale c'è e forse il legame con il Poz è stato decisivo per il suo arrivo a Sassari.

La firma sul contratto e il tesseramento dovrebbero avvenire in tempo per la gara di giovedì contro Cantù. Invece se arriva anche oggi non potrà stare in panchina perché il tesseramento va fatto 48 ore prima. Male che vada starà dietro la panchina come fece a Varese nel 2007 e come ha fatto Markovski a Sassari in A2 prima di avere l'autorizzazione.

Calendario e mercato

Gli impegni ravvicinati non aiutano il nuovo allenatore della Dinamo. Si gioca oggi, giovedì e domenica al Taliercio contro Venezia. Se non altro tre gare saranno preziose per capire il materiale che ha a disposizione e per capire come muoversi sul mercato qualora si decida di cambiare uno o due giocatori. Va anche detto che spesso il cambio di coach porta alla “resurrezione” qualche giocatore. Certo è che dalla settimana prossima il Banco di Sardegna non può più sbagliare né una mossa né una partita.

Quanto alla Europe Cup, dove paradossalmente può qualificarsi agli ottavi, va vista come allenamento per l'obiettivo unico di questo girone d'andata: ottenere più punti possibile per lasciare gli ultimi due posti a qualcun altro.

L'esonero

Al coach massimo Bulleri è stata fatale la sconfitta casalinga contro Udine. Va ricordato che sommando le ultime gare del campionato scorso, il bilancio del vice di Markovic promosso a capo allenatore è di 0-9. Nel comunicato che ha annunciato la revoca dell'incarico la società ha “ringraziato il tecnico per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante l'esperienza a Sassari”.

