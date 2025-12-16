Dinamo, esame di greco 

Sassari. Stasera ad Atene per la Europe Cup, domenica forse al PalaSerradimigni contro Trapani dove la situazione è in ebollizione da due settimane. Settimana confusa per la Dinamo, per colpa però solo di fattori esterni. La certezza è che la squadra sassarese gioca ad Atene contro il Peristeri (ore 19) per la seconda gara della seconda fase della Europe Cup.

I biancoblù di Mrsic hanno iniziato il girone facendosi superare in casa (72-76) dai turchi dell'Aliaga Petkimspor e si presentano in Grecia senza l'ala Marshall Jr. L'americano non rientrerà prima di febbraio per l'infortunio al ginocchio destro. La gara sarà preziosa per capire il nuovo assetto della Dinamo, dato che Marshall stava giocando più da “4” titolare (ala grande) che da “3”, vale a dire da ala piccola. Thomas deve riacquistare quintetto base e continuità, perché finora ha avuto troppi passaggi a vuoto per un giocatore del suo valore e della sua esperienza.

L'avversaria

Il Peristeri ha iniziato con un colpaccio (92-80) in casa del Saragozza di Marco Spissu, trascinato dalla grande prestazione dell’esterno Ty Nichols, autore di 25 punti e 6 assist. In campionato il Peristeri occupa attualmente la quinta posizione (5/9) ed è reduce dalla batosta casalinga contro l’Olympiacos (102-65). Oltre a Nichols vanno tenuti d'occhio Van Tubbergen, ala da 14 punti e quasi 8 rimbalzi e il play spagnolo Cardenas Torre che firma 13 punti col 47% nelle triple.

Il vice allenatore Massimiliano Oldoini spiega: «Il Peristeri fa della fisicità difensiva uno dei suoi punti di forza e in attacco si affida a diverse soluzioni individuali, in particolare a Ty Nichols e al playmaker spagnolo Cadenas. Da parte nostra dovremo disputare una partita solida, con grande controllo, soprattutto contro la loro difesa intensa».

Trapani in dubbio

Ieri la formazione siciliana ha giocato in Turchia contro il Tofas per la Champions League, ma in Italia è senza allenatore perché il vice Latini ha potuto da regolamento coprire solo una gara. Domenica Trapani ha battuto Udine con il nazionale Petrucelli a fare anche da coach. La squadra è rimasta oltre che senza il coach Repesa anche senza Alibegovic e Allen. Dovrebbe tesserare un coach e un giocatore ma non può perché ha i tesseramenti bloccati da precedenti sanzioni per ritardi nei pagamenti. Ha già preso una multa da 50 mila euro e il presidente Antonini tra minacce di consegna della squadra al sindaco e di mancata trasferta tiene tutti in allarme. Tanto che la società sassarese ha fatto slittare l'apertura della vendita dei biglietti per c'è il rischio che il club siciliano non si presenti.

