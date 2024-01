Dinamo ed Esperia, a voi 

La Dinamo giocherà tre partite in trasferta delle prossime quattro: «Solo dopo queste sfide capiremo se possiamo stare nella parte sinistra del tabellone», ha detto coach Bucchi presentando la sfida di stasera (19.30) a Treviso. Sassari ha 6 punti di vantaggio sui veneti, sei punti che diventerebbero otto in caso di successo, con un (ipotetico) 2-0 negli sconti diretti. Il caldissimo pubblici di Treviso non sarà d’accordo, in quello che per i trevigiani sembra essere l’ultimo treno per ambire a posizioni più serene. p8ubblico col 2-0 negli scontri diretti. Un divario incolmabile (salvo disastri) nelle restanti tredici gare di campionato. Nelle ultime cinque, la Dinamo ha vinto con Brindisi, poi due sconfitte di fila (Reggiana fuori e Venezia al PalaSerradimigni) e poi due vittorie, una dopo l’altra, con Pesaro e Pistoia.

Qui Esperia

Dalla massima serie alla B: l’Esperia veniva da una brutta serie negativa, quattro match senza successi, prima di concedersi una serata positiva nel match infrasettimanale contro Mondragone. Due punti che per i granata, a cinque partite dalla fine della regular season, rappresentano quella speranza di poter ancora accedere alla Poule Gold. Cosa serve per arrivare nel girone delle più forti? Imprescindibile tentare il recupero (4 punti) su Valdiceppo, quarta in classifica, che però oggi può contare su una favorevole differenza canestri.

Oggi (ore 17) è in programma a Roma una sorta di test di maturità, per l’Esperia, a casa della capolista Virtus Roma. ( red. spo. )

