Dinamo, è una sfida diretta 

Sassari. «La prima gara mette pressione a chi gioca in casa, ma c’è il vantaggio del supporto del pubblico». Il coach Massimo Bulleri evidenzia le due facce della medaglia nel presentare la partita di stasera al PalaSerradimigni contro Varese (inizio alle 20) che apre il sedicesimo campionato in serie A della Dinamo.

Le due formazioni hanno obiettivi comuni: quello minimo la salvezza, quello massimo un posticino nei playoff scudetto e magari nella Coppa Italia se la partenza sarà vivace in modo da chiudere il girone d’andata tra le migliori otto. Il tecnico non fa previsioni ma dice: «I momenti difficili diranno quanto valiamo. Se proveremo a superarli individualmente allora sarà dura, ma se proveremo a farlo come collettivo allora la stagione può darci soddisfazioni».

Giù la maschera

Il pre-campionato ha detto pochino sulle potenzialità della Dinamo, che se non altro ha potuto giocare quasi sempre al completo, ma ha perso le ultime tre amichevoli, proprio contro avversarie italiane. «Ma ce la siamo sempre giocata e questo è un buon segno», ha sottolineato il tecnico biancoblù. Da vedere se la prima partita con in palio i due punti accenderà quei giocatori come Johnson e soprattutto Marshall, che sono andati a corrente alternata. Il capitano Rashawn Thomas ha fatto una bella osservazione: «La pre-season è stata intensa e abbiamo ricevuto lezioni dalle quali abbiamo imparato». Solidità a rimbalzo e propensione al gioco rapido le impressioni di un gruppo rinnovatissimo (10 giocatori nuovi su 12) che comunque è ancora da scoprire. E su qualche segnale di nervosismo emerso nelle amichevoli, coach Bulleri ha chiosato: «Meglio troppa intensità che poca».

L’avversaria

Varese ha modificato spesso la formazione in pre-season tra infortuni e nuovi arrivi. In forte dubbio l’ex biancoblù Nate Renfro, che lamenta qualche problema fisico. La sua probabile assenza rende ancora più leggera una squadra che ha nel centro Ladurner e nell’alapivot Nkamhoua gli unici due elementi sopra i due metri. Per questo utilizza quintetti piccoli votati all’aggressività in difesa e al contropiede. Sta meglio Sassari con il quartetto Thomas- Vincini- McGlynn- Mezzanotte. I play sono Moore e Librizzi, che come caratteristiche fisiche si adattano bene a Buie e Zanelli. Insomma, come caratteristiche un’avversaria che appare digeribile dalla Dinamo. Il coach Bulleri avverte: «Hanno fisico e talento, al di là della formazione che metteranno in campo, visto che in pre-campionato hanno cambiato spesso formazione».

