Dinamo, è un campanello d’allarme 

Sassari. Senza giri di parole: se almeno uno tra Charalampopoulos e Tyree rientra per la gara di Cremona o al più tardi contro Treviso, non ci sono grossi problemi. Ma se così non sarà, occorre che la società sassarese valuti l'ingaggio a gettone di uno straniero. La Dinamo dimezzata dalle assenze può sicuramente giocare meglio di quanto fatto col Napoli nel brutto esordio (90-111), ma nelle condizioni attuali rischia come la stagione passata una partenza a rilento in campionato (che è costata l'esclusione dalla Coppa Italia) e una nuova eliminazione dalla Champions Fiba, che partirà il 17 ottobre a Schettino, in Polonia. E si tratta di una coppa europea cortissima, con appena sei gare nella prima fase. Chi perde le prime due ha già un piede fuori.

Poche armi in attacco

Potendo scegliere, in questo momento il giocatore più necessario è l'ala Charalampopoulos, perché già con l'infortunio di Bendzius, la formazione biancoblù ha perso un grande tiratore. Domenica c'era solo Kruslin come tiratore puro, tanto marcato che ha dovuto usare più del solito le penetrazioni. Il 2/3 di Treier non conta, perché l'ala estone nel primo quarto ha guardato pochissimo il canestro, segnando solo quando era talmente libero che non poteva fare a meno di tirare. E in ogni caso ha fatto poi scena muta in attacco sino al finale, quando ormai Napoli non difendeva più con lo stesso ardore. A proposito: non ingannino i 90 punti. Quando la gara contava, al 28', la Dinamo era a -27 e aveva segnato solo 54 punti. Logico che poi gli ospiti abbiano calato di intensità nella propria metà campo.

Nuovi equilibri?

Il rientro di Charalampopoulos può ristabilire almeno in parte quegli equilibri tattici ai quali si era pensato in estate. Così come l'ordinato (anche troppo) Whittaker ha un senso se al suo fianco c'è un giocatore imprevedibile come Tyree. Al suo esordio McKinnie ha dimostrato di avere grossi numeri atletici e un discreto bagaglio offensivo, ma si tratta di un giocatore assai diverso da Bendzius.

Occorre qualche adeguamento tattico. Soprattutto è fondamentale capire se Charalampopoulos e Tyree possono rientrare entrambi entro dieci giorni al massimo. Tenuto conto che poi occorreranno almeno altre due settimane perché acquistino una condizione discreta. Invece per l'esterno Raspino sembrano prospettarsi tempi un po' più lunghi.

Se il rientro dei due stranieri non è vicino, meglio cercare uno straniero a gettone nel ruolo di ala o di guardia a seconda della lacuna da colmare. Proprio perché è stata rimarcata l'accresciuta qualità del campionato, Sassari non può scherzare col fuoco. (g.m.)

