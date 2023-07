Dinamo, è Tyree la nuova guardia 

Sassari. Dopo Stanley Whittaker un altro folletto: Breein Tyree, americano che arriva dal Belgio, classe 1998, alto “solo” 188cm, la combo-guard ha fatto faville a Ostenda: 15 punti di media con 2,5 assist che sono diventati addirittura 17 punti in Champions League della Fiba. Quello che non ha in statura quando gioca da guardia, lo mette in velocità, imprevedibilità e faccia tosta. Non solo tiro da tre con buone percentuali (in carriera ha il 36%) ma anche entrate, Classico giocatore che sa crearsi il tiro da solo quando i giochi non hanno funzionato. Prodotto della Ole Miss, l'università del Mississipi, Tyree ha chiuso con quasi 20 punti e il 36% da tre.

Come Whittaker ma anche come il centro Gombauld si tratta di un giocatore in crescita che può esplodere definitivamente. Del resto, la stagione a Ostenda è stata la prima fuori dagli Usa. Proprio l'abbassamento dell'età media della squadra fa sì che il gruppo affidato a Piero Bucchi possa crescere rispetto ai valori iniziali.

Varietà di quintetti

Magari la coppia Whittaker-Tyree non ha grande stazza, ma vanno fatte due considerazioni: marcare due giocatori veloci e in grado di creare gioco per sé e per gli altri non è semplice per le avversarie; la presenza in panchina di Cappelletti, Gentile e dello stesso Kruslin consente di aumentare la stazza del quintetto quando occorre. Stessa duttilità con le ali, perché Charalampopoulos parte da ala piccola ma è 204 cm, con Bendzius che è 207 cm, quindi due ali molto alte che in caso di emergenza consentono di giocare persino senza pivot con l'aggiunta di Treier, altra ala ben oltre i due metri.

