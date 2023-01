Dinamo, è tutto aperto 

Sassari. La Dinamo balla tra l'ottavo e ultimo posto utile per i playoff scudetto e il penultimo posto, quello che porta alla retrocessione in A2. Ben otto squadre, compresa Sassari, nell'arco di due punti in un campionato che è livellato verso il centro classifica. Le due big Milano e Virtus Bologna vincono meno della stagione passata, le formazioni in coda vincono di più. Ecco perché la squadra di Bucchi non può stare tranquilla. L'assenza del play Robinson ha confermato quanto siano delicati gli equilibri di un roster che avrebbe bisogno di un uomo in più: quando ci sono tutti, o giocano bene almeno cinque giocatori, il Banco può battere quasi tutte le avversarie. Quando è incompleta o va in confusione come a Napoli, può uscire sconfitta da chiunque.

Le carenze difensive

Non deve meravigliare più di tanto che Napoli abbia fornito una prestazione sopra le righe in attacco, col record societario di triple realizzate in stagione: 12/23 col 53% a fronte dell'abituale 32%. Bisogna sottolineare come la difesa sassarese sui tiratori lasci molto a desiderare: la Dinamo è la squadra che in serie A fa tirare le avversarie con la migliore percentuale: il 38%. Da capire se sia un discorso di scarsa aggressività sull'arco degli esterni, di rotazioni difensive difettose o di eccessivi aiuti dentro l'area che poi lasciano scoperti sugli scarichi per i tiratori. Questa difesa lacunosa vanifica in gran parte il fatto che il Banco di Sardegna sia la miglior squadra nelle triple col 40% grazie soprattutto agli specialisti Kruslin (primo col 51,4%) e Bendzius (terzo col 49%).

