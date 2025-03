Dinamo e Treviso, deluse e spaventate 

Sassari. Sfida tra squadre deluse e un pochino spaventate, costrette a mettere al sicuro la serie A piuttosto che a cercare sistemazione nella griglia dei playoff come era nei programmi estivi. Al PalaVerde di Treviso (inizio alle 18.15) il gruppo dei tifosi I Fioi della Sud starà in silenzio un quarto d'ora per protestare contro la stagione anonima. Solo una vittoria nelle ultime sette gare per i padroni di casa, il colpaccio di Pistoia, altra formazione che sta vivendo una stagione travagliata. La Dinamo dal canto suo ne ha vinta solo una delle ultime otto, contro una Virtus Bologna provata dalle fatiche di Eurolega.

Novità e assenze

Rispetto alla gara d'andata, vinta in volata dal Banco 96-94, sta meglio come numero di giocatori Treviso che schiera la possente ala Caroline (10 punti e 6 rimbalzi di media) e l'ala tiratrice Olisevicius (17 punti col 38% nelle triple). La Dinamo propone come novità la guardia Gazi (4 punti) e l'alapivot Thomas che con 14 punti e oltre 6 rimbalzi ha una produzione che è il doppio rispetto all'infortunato Renfro. Thomas dovrà giocare molto da centro più che da “4” visto che Halilovic non ha ancora recuperato e sarebbe rischioso utilizzarlo. Manca anche l'alapivot Udom, infortunato cronico.

Sassari ha due ex, ma sarà presente solo Bulleri (che a Treviso da giocatore ha vinto diversi trofei) ma non Sokolowski, tornato in Polonia, anche se resta per il momento tesserato. Invece a Treviso c'è il centro Pellegrino che ha giocato in biancoblù un paio di gare nella stagione del dopo scudetto e poi è stato girato in A2.

