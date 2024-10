Dinamo e Torres, per ora solo una cena 

Un futuro insieme per Torres e Dinamo. Magari non sarà una fusione societaria, però è certo che si stanno gettando le basi per una collaborazione stretta tra le due maggiori società sportive sassaresi. Ieri notte le due squadre si sono ritrovate insieme per una cena Da Vito, a Sennori, fatto già di per sé inusuale. Significative le dichiarazioni rilasciate dai vertici. Pierluigi Pinna, direttore generale di Abinsula, proprietaria della Torres, dice: «Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro/cena con giocatori e staff per dare un segnale, non solo interno, ma soprattutto esterno, di unità affinché queste due realtà possano lavorare e collaborare insieme per il futuro nell’interesse di Sassari».

Il presidente della Dinamo Stefano Sardara parla di «clima di collaborazione e lungimiranza» e aggiunge: «Siamo sicuri che sia la prima di una serie di iniziative congiunte, nel segno della condivisione e dell’eccellenza: per la nostra città». Mercoledì prossimo il numero uno del club biancoblù incontrerà la stampa. L'impressione è che si annuncerà proprio la sinergia tra Torres e Dinamo, non più entità nettamente separate che si muovono ognuna per conto proprio, ma che collaborano per crescere anche dal punto di vista delle streutture e delle iniziative extra-sportive.

