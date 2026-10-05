Dinamo, è sempre l’approccio sbagliato 

Una vittoria inaspettata a Milano e una sconfitta altrettanto inaspettata in casa contro Montecatini. Lavori ancora in corso nella Dinamo che dureranno probabilmente tutto il mese di ottobre perché non è dietro l'angolo il rientro del play canadese Kajami-Keane e forse neppure quello dell'esterno Michele Vitali. Sarebbe gradito per questa settimana il rientro del capitano Brooks (messo ko da febbre e tonsillite) e la possibilità di avere almeno tra i convocati il play Pisano. Nel frattempo la formazione sassarese è chiamata a lavorare sui giocatori che ci sono e sugli aspetti migliorabili anche con un organico inevitabilmente condizionato dalle assenze.

Approccio morbido

Lo ha detto anche Joonas Riismaa: «Dobbiamo migliorare tantissimo su come iniziamo la partita, dobbiamo semplicemente essere più duri», ha poi tenuto a precisare. A Milano -10 nel primo quarto, contro Montecatini addirittura -23 al quindicesimo minuto. E a riguardare al precampionato anche l'amichevole contro l'Esperia era iniziata in salita e ancora nel trofeo di Oristano -16 contro Brindisi all'intervallo. Insomma, l'avvio molle è una pecca della squadra difficile da giustificare in toto con l'organico accorciato dagli infortuni e l'inconscia paura di commettere subito i falli, evidentemente. Non convince troppo la spiegazione del coach Luca Vitali nell'aspettare a chiamare i time out («La squadra deve imparare a crescere da sola», ha detto) perché comunque una scossa o un'iniezione di tranquillità, insieme a qualche variazione tattica, possono spezzare comunque l'inerzia.

Mano fredda

Soltanto Cremona, sinora, tira peggio i liberi: con il 54%. I biancoblù sassaresi non superano il 64% e i dieci errori commessi dalla lunetta hanno pesato nella sconfitta di nove punti contro Montecatini. Si deve fare meglio, non c’è dubbio. Modesto anche il 27% di percentuale nelle triple e il 46% nei tiri da due. Nessun problema quando si sbagliano tiri aperti, ma a volte l'azione non è ben costruita e questo, probabilmente, risente dello scarso amalgama di un gruppo tutto nuovo.

Certezze e ritardi

Pochine finora le certezze. Sicuramente Alessandro Grande di nome e di fatto: con 20,5 punti di media è il quarto realizzatore del campionato. Bene anche Riismaa con tredici punti (ma solo 1/7 da tre) e 8,5 rimbalzi. Con più alti che bassi Aromando (11,5 punti e 6,5 rimbalzi) e Nze (11 con il 60% da due e sette rimbalzi di media).

Finora sottotono il play Monaldi (4 punti col 17% nelle triple) che gioca 31 minuti e risente anche del dispendio in precampionato e difficoltà di adattamento a campionato e minutaggio per il centro Nobili (2 punti col 33% al tiro) che deve acquistare cattiveria dentro l'area per sfruttare l'indubbia stazza.

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