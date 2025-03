Dinamo, è quella da vincere 

Sassari. Sfida tra i due vice diventati capo allenatore, entrambi play da giocatori. La Dinamo ha promosso Bulleri al posto di Markovic, Cremona ha sostituito Cavina (ex biancoblù) con Brotto (ex biancoblù ma come giocatore). È la curiosità del match di domani al PalaSerradimigni (16.15). Coach Bulleri prova a togliere ansia dalla partita: «Il nostro campionato non finisce domenica, dopo ci saranno altre sette partite e ognuna vale due punti». In realtà non è esattamente così: grazie al successo dell'andata per 80-65, il bis contro Cremona vale “tre punti” nel senso che il 2-0 negli scontri diretti premia il Banco di Sardegna in caso di arrivo a pari merito, quindi i lombardi sono costretti a chiudere il campionato davanti. Più in generale arrivare a quota 18 significa avere tre quarti di salvezza in tasca. Cremona fa parte infatti del quartetto a 12 punti, davanti a Pistoia che ne ha 10.

Andata e differenze

All'andata grande equilibrio sino al 24', quando i padroni di casa conducevano 57-56, poi parziale devastante di 24-8 della Dinamo grazie alle triple di Tambone e Bibbins e al miglior Renfro della stagione (9 punti, 7 rimbalzi e 4 stoppate). Da segnalare anche il debutto incoraggiante di Gazi. Difficile rivedere domani in campo Gazi, che non si è allenato. Da verificare le condizioni del centro Halilovic. In compenso debutta il nuovo acquisto: il play Briante Weber, ex Reggio Emilia. Anche la presenza del lungo Thomas è una novità rispetto all'andata.

Cremona invece presenta il play Christon, prelevato da Pistoia, e il veterano Burns, lungo solido in difesa, che non disdegna il tiro da tre.

