Dinamo, è proprio  un finale mediocre Ko anche a trieste 

Trieste 92

Sassari 76

Pallacanestro Trieste : Oblijubech 2 (1/1), Paiano, Ross 11 (2/4, 1/5), Kelley 6 (3/5), Deangeli 5 (1/1, 1/1), Uthoff 16 (2/4, 4/10), Campogrande, Candussi 13 (2/3, 3/6), Brown 11 (3/8 da tre), Brooks 6 (0/3, 2/3), Mcdermott 7 (0/1, 2/4), Johnson 15 (7/12, 0/1). All. Jamion.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 8 (3/7, 0/4), Bibbins 3 (1/4, 0/4), Weber 5 (1/5, 1/2), Trucchetti, Fobbs 16 (5/6, 2/5), Tambone 8 1/1, 2/5), Veronesi 2 (1/2, 0/4), Vasselli, Bendzius 16 (2/5, 3/7), Vincini 7 (3/4), Thomas 11 (4/6), Gazi ne. All. Bulleri.

Arbitri: Paternicò, Baldini e Nicolini.

Parziali: 21-22, 49-37, 72-58.

Note: percentuali tiro Trieste 34/72 (16/38 da tre); Sassari 29/71 (8/31 da tre). Tiri liberi: Trieste 8/11; Sassari 10/12. Rimbalzi: Trieste 11 off 33 dif (Brown 10); Sassari 10 off 30 dif (Bendzius 9).

Finale mediocre di una stagione mediocre. Quarta sconfitta di fila per la Dinamo sul neutro di Verona con Trieste. I padroni di casa volevano vincere per rendere matematico il sesto posto e hanno messo energia costante. Tra i biancoblù di Bulleri più di un giocatore è sembrato privo di mordente, con la testa già al mercato e alla stagione prossima. E questo vale per due terzi dell'organico, da ricostruire per mano del nuovo general manager che verrà chiamato a sostituire Federico Pasquini, diretto a Treviso. Il Banco ha anche lottato per 25 minuti ma – con l’organico sempre privo dei lunghi Halilovic e Renfro e un Thomas appena rientrato dall'infortunio – ha finito per cedere a un'avversaria più completa, motivata e precisa nel tiro da tre punti.Dall'arco 16/39 per Trieste, 8/31 per la Dinamo che col terzetto Cappelletti-Bibbins-Veronesi ha proposto un orrendo 0/12.

La cronaca

Si va a strappi: 10-2 per Trieste, poi break di 14-2 per Sassari (12-16 al 7') ma i padroni di casa possono schierare due lunghi, mentre la Dinamo deve mettere quintetti leggeri dopo lo starting five. I tre play danno poco in attacco: 2/14 tra Bibbins, Cappelletti e Weber. Trieste dopo aver fatto male dentro l’area con uno strappo da 15-4 va sul 49-35 al 19'.

Nel terzo quarto viene fuori orgoglio Dinamo e break da 12-2 col tap-in di Vincini per il 54-49 del 24'. Trieste si affida alle triple per riprendere il largo e scappare via una volta per tutte: 79-58 al 32'. La partita è finita.

