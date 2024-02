Dinamo è ora di svoltare 

Sassari. «Ha ragione coach Markovic, anche in trasferta si gioca cinque contro cinque, quindi dobbiamo aumentare la concentrazione e curare meglio i dettagli». Così Kaspar Treier alla vigilia della trasferta a Casale Monferrato dove domani la Dinamo affronterà Tortona.

Il tecnico biancoblù l’ha definita «la gara che deve servire per cambiare la mentalità in trasferta», perché quell’1/9 lontano dal PalaSerradimigni è stato una zavorra che ha lasciato la squadra sassarese più vicina di quel che voleva alla zona pericolosa e fuori dalla Final 8 di Coppa Italia. A proposito del torneo che si aprirà la settimana prossima, l’ala Treier ammette: «È il secondo anno di fila che non facciamo la Coppa Italia e ho dei rimpianti, la nostra squadra non ha la classifica che si merita e che può avere. Ora invece dobbiamo guardare anche quello che fanno gli altri».

Il ritorno

Proprio l’estone è stata la novità più eclatante dal punto di vista dell’utilizzo dei singoli con l’avvento del tecnico Markovic. Per 14 gare coach Bucchi gli aveva dato un buono spazio: quasi 16 minuti di media, spesi soprattutto a fare da secondo lungo quando mancava Diop, ma anche da “4”. Poi era finito in fondo alla panchina, addirittura con due ne, non entrato. Contro Cremona Markovic gli ha dato spazio perché, come ricordato anche in conferenza stampa, «non sono uno col blocchetto dei minutaggi prestabiliti e guardo sia come si allena un giocatore in settimana, sia la sua funzionalità per la partita». Risultato: 10 minuti in campo e 7 punti più 4 rimbalzi, soprattutto come ala piccola nel primo quarto. «Questa stagione è stata un po’ particolare», spiega Kaspar Treier, «ho fatto tre ruoli ma l’ala piccola nell’idea di basket del nuovo coach non deve palleggiare chissà quanto: fra 3 e 4 c’è poca differenza e quindi va bene per me».

Rivale in forma

Per il tecnico Markovic la partita contro Tortona, che precede di due lunghezze Sassari, presenta persino più difficoltà che quella di Milano: «Col cambio di allenatore sono in grande condizione, hanno vinto quattro partite delle ultime cinque perdendo a Milano solo per un tiro. Dovremo essere duri e concentrati per 40 minuti perché in attacco hanno tante di quelle soluzioni che ti puniscono a ogni errore e non dobbiamo farli esaltare».

All’andata i piemontesi guidati da Ramondino (ora c’è De Raffaele) hanno espugnato il PalaSerradimigni 94-74 toccando anche il +30.

RIPRODUZIONE RISERVATA