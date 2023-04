Dinamo, è ora di infrangere il tabù Verona 

Sassari. Sembra incredibile, ma Sassari non ha mai sbancato Verona. Non è riuscita a farlo nei cinque precedenti in A2, proverà a farlo stasera alle 17 nella massima serie. Anche perché questa volta è proprio la Dinamo la formazione più altolocata e quotata. I biancoblù hanno una serie aperta di sette vittorie e con l'ottava ipotecheranno il quarto posto. La Tezenis arriva da tre sconfitte di fila, ma tutte maturate con scarto risicatissimo e contro avversarie come Tortona, Venezia e Varese. E la motivazione è fortissima: lasciare l'ultimo posto in classifica, quello che porta alla retrocessione.

Rispetto all'andata ha cambiato più Verona. Sassari ha il solo Stephens al posto di Onuaku e l'assenza certa di Jones più i dubbi su Robinson e Kruslin. La formazione di casa invece ha innestato Bortolani, esterno di talento, due americani come Simon e Sanders che danno una mano all'ottimo play Cappelletti (11 punti e 5 assist di media). Il top scorer resta Anderson con 15 punti, ma occhio anche al centro Smith, due metri scarsi ma grande aggressività atletica: 11,5 punti e oltre 7 rimbalzi a incontro. Il play-guardia Casarin e l'ala Johnson completano il roster.

