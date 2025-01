Dinamo, è l’ora del filotto 

Sassari. Alla ricerca del primo tris di stagione. Mai finora la Dinamo ha inanellato tre vittorie. Ci prova a mezzogiorno contro Varese. Dalla sua ha il pubblico del PalaSerradimigni e la scarsa consistenza in trasferta di un'avversaria che ha sempre perso, anche se nelle ultime settimane la difesa funziona meglio e non concede più oltre 100 punti. Va ricordato comunque che proprio contro Varese si è assistito spesso a sfide ad altissimo punteggio: l'anno scorso è stata sconfitta (88-112), due anni fa vittoria dei biancoblù per 102-73 che invece nel campionato 2021/22 si sono imposti con scarto minore, 104-99. E ancora quattro anni fa vittoria del Banco per 104-82. Unico risultato sotto la tripla cifra quello della stagione interrotta dal Covid: 93-87 per la squadra di Pozzecco.

Obiettivi

Se Varese si gioca una fettina di tranquillità (è a +4 sul penultimo posto), Sassari vuole tenere aperta la porta della Coppa Italia, con la speranza di chiudere l'andata appaiata a Trieste e far pesare lo scontro diretto favorevole. Al di là di come andrà il discorso Final 8, la Dinamo deve vincere per girare la boa almeno a 14 punti se vuole tornare a disputare i playoff scudetto e migliorare i risultati deludenti della stagione passata.

I duelli

Varese è senza l'infortunato Sykes, quindi in cabina di regia c'è solo il talentuoso ventiduenne Librizzi che sta producendo 11 punti col 45% da tre e 4 assist. Bibbins può rendergli la vita dura, anche perché come cambio ha Cappelletti. Gli ospiti hanno comunque tante guardie e ali: l'appena arrivato Bradford, ex Trento, l'ottimo Hands (18 punti con percentuali modeste ma 5 rimbalzi), Gray e soprattutto Alviti (12,5 punti col 39% da tre) e Johnson (12,6 punti). Per fermarli la Dinamo può contare su Veronesi, che è stato nominato miglior difensore del mese di dicembre, l'ex Tambone e il neo acquisto Gazi, che pur acciaccato non dovrebbe mancare al suo esordio davanti al pubblico sassarese. E se Bendzius dovrà utilizzare la sua astuzia contro avversari più rapidi, Fobbs può metterla sul piano muscolare. Dentro l'area Varese alterna l'atletico Akobundu-Ehiogu (8 punti di media, praticamente la metà su schiacciata) e il veterano Tyus che segna ormai pochino (3 punti) ma cattura 7 rimbalzi. Niente di imbattibile per Halilovic e Renfro, che sperano in un'altra serata sostanziosa come contro Cremona.

RIPRODUZIONE RISERVATA