Dinamo, è la tua occasione 

Sassari. Se Sassari piange dopo la sconfitta casalinga contro Scafati, Milano non ride di certo: ha perso la prima di campionato a Trieste (84-78) e la prima di Eurolega a Monaco (93-80) senza riuscire a giocarsela. Ecco perché nonostante una tradizione positiva che ha visto la Dinamo sbancare spesso il Forum, la gara di domani (ore 18.15 in chiaro su Dmax) ha un pronostico quasi chiuso. Impossibile che i campioni d'Italia sbaglino la terza gara di fila. E del resto qualche settimana fa l'Olimpia ha conquistato la Supercoppa superando Venezia e Virtus Bologna.

Parola di coach

Il coach Nenad Markovic spiega: «Mi aspetto una Milano diversa dopo le due sconfitte, sappiamo quanto è forte. Dobbiamo giocare molto duramente, con molta disciplina, limitando gli errori al minimo e cercando di colpire quelli che tra virgolette sono i punti deboli di Milano, ma soprattutto dobbiamo usare questa gara per prepararci mentalmente alle altre partite».

Squadra e sistema

La sconfitta contro Scafati ha portato a un confronto, come rivela il centro Miralem Halilovic: «La sconfitta è stata brutta, ne abbiamo parlato nello spogliatoio e abbiamo visto i video. Ci siamo allenati concentrati e carichi». Markovic illustra quale deve essere lo spirito della squadra: «Si può perdere ma non in quel modo, abbiamo lavorato tanto sull'aspetto mentale. Sei minuti senza commettere un fallo non è una situazione che voglio rivedere in campo. Questo gruppo è costruito per giocare di squadra, non per affidarsi ai singoli che risolvono la partita. Occorre saper aspettare, perché poi all'interno del sistema di gioco tutti hanno la possibilità di esprimersi secondo le proprie caratteristiche».

L'ex Diop

Curiosamente, saranno di fronte i due capitani biancoblù nominati nel finale di stagione passata, dopo la partenza di Stefano Gentile: Ousmane Diop sul campo ed Eimantas Bendzius in tribuna, perché stava recuperando dall'operazione a un tendine d'Achille. Per il senegalese di formazione italiana Diop la prima partita da ex, anche se i lucciconi gli verranno sicuramente al ritorno quando giocherà nel PalaSerradimigni che lo ha applaudito per tre anni.

