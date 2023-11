dinamo, è il play la nuova priorità 

Sassari. La vittoria contro Scafati ha fatto finire il ritiro a Nuoro e dato due indicazioni precise alla Dinamo: quando il talento non è molto occorre sbucciarsi le ginocchia in difesa. Serve comunque un play che non può essere Whittaker. Ritrovata un po' di tranquillità in classifica, la società sassarese deve ora muoversi necessariamente sul mercato. Inutile insistere su Whittaker che oltretutto da qualche settimana è sempre influenzato. È necessario un play vero, perché Cappelletti va bene come cambio ma non come titolare, mentre Gentile e Tyree sanno fare assist per i compagni (12 in due) e sanno anche dare accelerazioni al gioco, ma ci vuole un regista che sappia comandare i ritmi e sappia quando e a chi dare la palla. L'impressione è che la Dinamo sia indecisa sul tipo di play: una combo-guard con tanti punti nelle mani come Jalen Adams, in uscita dai turchi dell'Ankara, oppure un play come è stato Jaime Smith, più attento alle esigenze della squadra anche se ogni tanto segnava molto.

Le gare fondamentali

Chiaro poi che per ingaggiare un nuovo straniero occorre anche piazzare Whittaker. Le prossime due partite sono di nuovo in casa contro Milano e a Brescia. Non sono certo le partite da vincere, ma siccome dopo arrivano gli scontri con Brindisi e Reggio Emilia, determinanti per la serenità in classifica, sarebbe meglio utilizzare le prossime due settimane proprio per individuare e fare arrivare il nuovo play straniero. In modo che possa ambientarsi prima delle partite decisive per la salvezza. Sperando che contro Brindisi o almeno Reggio Emilia possa ritornare in campo il pivot Diop, anche se la crescita di Gombauld ha mascherato parzialmente la sua assenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA