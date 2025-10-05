Dinamo, è già un k.o. che pesa 

Dinamo Sassari 102

Pall. Varese 105

Banco di Sardegna SS : Marshall 11 (4/6, 1/7), Buie 20 (3/7, 2/4), Zanelli 5 (1/2 da tre), Seck ne, Beliauskas 10 (2/4, 2/5), Johnson 13 (1/1, 2/7), Ceron ne, Casu ne, Vincini 11 (3/4) Mezzanotte 3 (0/1, 1/1), Thomas 13 (5/10), McGlynn 16 (8/8). All. Bulleri.

Openjobmetis Varese : Alviti 26 (2/2, 5/8), Moore 11 (3/5, 1/1), Villa, Assui 2 (0/1, 0/1), Nkamhoua 28 (8/11, 4/8), Librizzi 14 (1/4, 3/6), Ladurner 2 (1/1), Moody 6 (2/2, 0/3), Prato ne, Freeman 16 (2/3, 3/4), Tornese ne. All. Kastritis.

Arbitri : Quarta, Pepponi e Bartolomeo.

Parziali : 24-27; 49-54; 78-82

Note . Percentuali di tiro: Sassari 35/67 (9/26 da tre); Varese 35/60 (16/31 da tre) . Tiri liberi: Sassari 23/29; Varese 19/26. Rimbalzi: Sassari 11 0ff 21 dif (Vincini 5); Varese 7 off 22 dif (Freeman 5).

Sassari. La Dinamo ci ricasca. Perde di nuovo in casa la prima di campionato. Al PalaSerradimigni finisce 102-105 per Varese. Gara, come intuibile, a ritmi altissimi e difese non certo ermetiche. Sconfitta pesante perché proprio Varese viene indicata come una delle formazioni più deboli del campionato. L’errore più grave del Banco di Sardegna non è stato tanto accettare il basket di corsa forsennata, quanto rinunciare per non pochi minuti al centro (7 minuti) laddove sia McGlynn che Vincini avevano fatto male dentro l’area ai più leggeri avversari.

Mancava l’ex Nate Renfro perché infortunato, mentre Bulleri è stato una stagione a Varese. C’era poi tra il pubblico il doppio ex Meo Sacchetti: otto stagioni a Varese da giocatore, leggenda come allenatore a Sassari grazie (non solo) al triplete della stagione 2014/15. Minuto di silenzio per Giorgio Armani, patron di Milano, e per Paolo Maninchedda, giornalista che ha seguito per tanti anni la Dinamo.

Cronaca e tattica

Il quintetto che propone Bulleri è tutto straniero: Buie, Johnson, Marshall, Thomas e McGlynn. Gara ad alto ritmo. Sassari distribuisce bene i canestri. Ottime accelerazioni in entrata di Buie e Johnson: ringrazia McGlynn segnando da sotto: +3 al 5’. Alviti è caldissimo: 3/3 da tre più un libero supplementare. Varese passa in vantaggio con tanti liberi dalla lunetta: 13-18 al 7’. Coach Bulleri tenta la carta del doppio play inserendo Zanelli e allunga anche la difesa a tuttocampo ma senza esiti positivi.

Varese segna molto dall’arco con percentuali clamorose (9/14) e allunga in maniera inattesa: 31-46 al 15’. Una non chiamata di Quarta provoca l’ira di Bulleri che prende il tecnico e scalda il PalaSerradimigni. Si scalda anche Thomas che trascina alla rimonta. Il break di 16-4 riporta i padroni di casa a un solo possesso: 47-52.

Nel terzo quarto la Dinamo ha l’inerzia, si appoggia finalmente ai lunghi (McGlynn e Thomas) e riesce a portarsi a +5. Varese on si abbatte, continua a giocare con cinque fuori area, e con Nkamhoua e Librizzi la ribalta ancora: 78-85 con tripla di Alviti all’inizio dell’ultimo quarto. Un break di 9-0 contente ai biancoblù di rimettersi in gara. L’equilibrio resta sino al 37’, ma negli ultimi minuti Bulleri sceglie la formazione leggera, con Thomas da “5” e Marshall da “4” e Varese spegne le speranze sassaresi e la chiude con Nkamhoua e i liberi di Freeman.

