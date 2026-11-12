Due punti in classifica, ma almeno sei come valore emotivo. La vittoria al supplementare su Pesaro per 96-87 potrebbe essere quella della svolta. Non che d’ora in poi la Dinamo vincerà sempre, ma il gruppo ha attinto fiducia dal primo successo su una delle candidate alla Serie A e per la prima volta i tifosi sassaresi sono stati trascinati e trascinanti, come mai accaduto finora, e neppure nella stagione passata, per dirla tutta.

Le tre migliori prestazioni ottenute dalla formazione guidata da Luca Vitali hanno un comune denominatore: almeno cinque giocatori in doppia cifra. Così è stato contro Pesaro e nel +20 su Caserta, mentre nel colpaccio di Mestre (87-74) i biancoblù che hanno segnato almeno 10 punti sono stati addirittura sei. Controprova: nelle sconfitte, solo due o tre giocatori in doppia cifra.

Equilibrio offensivo

«Ho la massima fiducia in tutti i miei giocatori», ama ripetere il tecnico. La Dinamo è stata costruita con un’idea ben precisa: equilibrio offensivo. Non due stranieri da 40 punti in coppia più uno o due italiani d’alto livello, ma otto elementi in grado di andare in doppia cifra, con Nobili e Pisano che hanno il tempo necessario per crescere. La distribuzione del talento offensivo ha due vantaggi: più problemi per le difese che devono tenere d’occhio un po’ tutti e possibilità di fare fronte anche ad assenze importanti.

Da inizio stagione la Dinamo deve rinunciare al play titolare Kajami-Keane (rientrerà non prima di dicembre) e si è fatto male subito anche il sostituto Young, così in campo ci va l’irlandese Flood che è comunque la terza scelta. Nelle ultime due partite è mancato anche il lungo Nze che produceva 12 punti col 58% da due e 8,3 rimbalzi.

Cosa manca

Per ritrovare Nze bisognerà attendere probabilmente un mese, quindi prima di gennaio sarà impossibile avere il Banco al completo, come pensato in estate. L’importante è che la squadra biancoblù riesca ad avvicinarsi alle battistrada (Livorno e Avellino hanno 6 punti in più) in modo da giocarsi tutto nel girone di ritorno, che avrà 19 turni.