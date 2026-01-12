Dinamo, due punti in meno 

Sassari. Trapani è stata esclusa dal campionato. La Dinamo scivola indietro a 10 punti perché tutti i risultati delle gare coi siciliani vengono annullati. In compenso ci sarà una sola retrocessione. L'inevitabile fine del club siciliano riporta Sassari vicino alla zona pericolosa: solo 4 punti di vantaggio sulla coppia Treviso-Cantù, avversarie comunque battute all'andata.

Tutti i giocatori sono stati svincolati e il Banco di Sardegna sembra intenzionata a riportare in biancoblù il play Alessandro Cappelletti, che nelle due stagioni in Sardegna ha prodotto 8 punti di media e 3,5 assist. Sarebbe un innesto che rinforza ulteriormente il pacchetto italiani e vista la stazza Cappelletti, come dimostrato già l'anno scorso, può anche giocare insieme a un altro play e andare in difesa sulla guardia.

Bisogna considerare poi che sono arrivate alcune richieste per il pariruolo Alessandro Zanelli (2,6 punti e minutaggio ridotto con l'arrivo di Pullen) quindi non ci sarebbe sovrabbondanza in quella posizione.

Il provvedimento

Il Giudice Sportivo Nazionale ha considerato la gara contro Trento come la seconda rinuncia dopo la partita non giocata contro la Virtus Bologna. Il club siciliano ha schierato “una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria”. Infatti dei sette giocatori uno è rimasto in panchina, due sono usciti dopo la prima azione per “infortunio” e dei quattro ragazzini tre hanno commesso cinque falli in meno di cinque minuti, quindi è rimasto solo un giocatore e la partita è stata fermata sul 26-11 per Trento. Naturalmente si è tenuto conto anche degli altri provvedimenti emessi durante la stagione per irregolarità regolamentari che hanno portato al totale di 10 punti di penalizzazione e al blocco dei tesseramenti.

Gli effetti

Sono state annullate “tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare”. A perderci Tortona, Sassari, Varese e Trento che vengono private di 2 punti in classifica.

Il girone di ritorno si disputerà quindi con solo 15 squadre e chi doveva affrontare Trapani riposerà. Per la Dinamo la sosta sarà il 26 aprile, al terzultimo turno. Inoltre le retrocessioni si riducono da due a una sola. Alla squadra di Mrsic possono bastare altre sei vittorie per mettere al sicuro la serie A, se battono Treviso o Cantù, in modo da avere il 2-0 nei confronti diretti.

La nuova classifica : Virtus Bologna e Brescia 24, Olimpia Milano, 22, Venezia 20, Tortona 18, Trieste 14, Trento, Napoli, Udine e Cremona 12, Varese e Dinamo Sassari 10, Reggiana 8, Treviso e Cantù 6.

