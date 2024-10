Dinamo, due gare per tornare a galla 

Sassari. Oggi a Lisbona (20.30) per la Europe Cup e domenica il mezzogiorno di fuoco al PalaSerradimigni contro Napoli. Due gare per raddrizzare una stagione iniziata male sia in Europa (eliminazione dalla Champions League) sia in campionato (sconfitte contro Scafati e Napoli). Un match per volta, ripete qualsiasi allenatore di qualsiasi squadra. Vero, ma la Dinamo ha bisogno di passare all’incasso subito, altrimenti rischia di partire ancora a handicap.

La coppa

Inizia la Europe Cup, la coppa minore della Fiba. Sassari l’ha vinta nel 2019, all’interno di quella formidabile serie di 22 vittorie di fila della squadra galvanizzata dal coach Pozzecco. Sono passati solo 5 anni ma sembra già una vita. Da capire se il Banco di Sardegna edizione 2024/25 può puntare almeno alle semifinali, attingendo dall’Europa la convinzione utile anche per la Serie A, oppure se quella che alcuni chiamano sarcasticamente “coppetta” può produrre più svantaggi (trasferte non sempre comode e sottrazione di energie) che vantaggi.

Portogallo

La sezione basket è una delle 40 degli sport gestiti dalla polisportiva Sporting. Il Basket Lisbona è il terzo club per titoli vinti nel “Basquetebol”, come si dice in portoghese. Benfica inarrivabile, Porto sorpassabile dato che lo Sporting ha vinto l’ultimo campionato nazionale nel 2021 e nel 2023 ha conquistato la League Cup portoghese.

Tra i giocatori più esperti c’è la guardia Funderburk, discreto attaccante ma sempre in campionati o team di secondo livello, come il lungo Armwood. Non male l’ala Bailey, che oltretutto è buon rimbalzista. Il centro americano Ward può essere cliente scomodo perché capace di andare in doppia doppia come punti e rimbalzi. Reginald Johnson è tiratore pericoloso. La panchina è imbottita di giovani e comunque sembra decisamente inferiore a quella di Sassari.

Asse Bibbins-Renfro

Inutile girarci intorno, il play titolare e il pivot che ha iniziato titolare e ora fa il cambio sono i due giocatori più indietro rispetto a quanto si attendeva dopo il pre-campionato, dove forse si è ecceduto nel tessere le lodi di tutto il gruppo. Il play Bibbins sembra vada a due cilindri e con la sua statura (170cm) non può permetterselo. Non è allarme rosso ma almeno giallo, perché se Bibbins non corre, non segna da tre (quando va in penetrazione viene murato) e non trascina la squadra nella metà campo offensiva, è troppo pesante il tributo pagato in difesa per ovviare alle sue dimensioni ridotte.

Il lungo Renfro non incide neppure in difesa e il fatto che il coach Markovic abbia tenuto in campo di più Vincini (13 minuti contro 11) è un segnale di sfiducia. Non sarebbe un problema se Halilovic potesse arrivare a 30 minuti di impiego, ma l’impressione è che l’autonomia del bosniaco sia davvero limitata. E con Vicini, promettente ma un pochino acerbo, e l’alapivot Udom poco consistente, non c’è da stare tranquilli.

