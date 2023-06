Dinamo, Dowe se ne andrà Intanto firma Cappelletti 

Sassari. Una partenza dolorosa, quella del play-guardia Chris Dowe che firma per Tortona, e un arrivo importante nel gruppo italiano, quello del play Alessandro Cappelletti, ex Verona, che ieri ha siglato un contratto biennale.

Nessuna sorpresa per Cappelletti, regista di 29 anni, alto 186 cm, che già due estati fa sembrava sul punto di approdare a Sassari, poi saltò tutto per le lungaggini del discorso con Marco Spissu, rifiutato dal Malaga e accordatosi in extremis con i russi dello Unics Kazan. Nella Verona che è ritornata in Serie A2, Cappelletti è stato uno dei giocatori più positivi: 11 punti in 27 minuti di utilizzo col 28% da tre punti e quasi 5 assist.

Va invece nell'ambiziosa Tortona l'americano Dowe, che con 14 punti di media col 37% da tre e quasi 5 assist è stato il trascinatore della Dinamo nel girone di ritorno e nei playoff scudetto, soprattutto contro Venezia.

